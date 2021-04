Google da vida a Pac-Man, Hello Kitty y más personajes japoneses en realidad aumentada

Google ha agregado una gran cantidad de personajes japoneses populares a su función de realidad aumentada en la búsqueda móvil en España. Si anteriormente la compañía de Mountain View permitía dar vida a animales y dinosaurios, ahora le ha llegado el turno a clásicos del anime, los juegos y los programas de televisión del país asiático, como Pac-Man y Hello Kitty.

La cultura japonesa del anime y los videojuegos surgió entre los años 50 y 80 del siglo pasado, con el auge de los cómics, los salones recreativos, la televisión y las consolas. Un fenómeno que llegó a traspasar las fronteras del país nipón. De esta forma, los personajes más emblemáticos de Japón se volvieron enormemente populares en todo el mundo.

Uno de los iconos de la animación más buscado en Google es Pac-Man, el popular comecocos tiene en Perú a su principal público. El siguiente personaje con más búsquedas es Hello Kitty, generando un gran interés en Filipinas. Entre los datos que ofrece la compañía de Mountain View también destaca que el anime es más popular que los videojuegos a escala internacional, alcanzando el pico más alto, en cuanto a interés, el mes pasado.

Cómo funciona

Para dar vida a Pac-Man, Hello Kitty, Ultraman, Gundman, Evangelion y demás personajes icónicos de la cultura japonesa tan sólo hace falta contar con un teléfono inteligente, ya sea con sistema operativo Android o iOS.

El buscador de Goolge da vida a Pac-Man con realidad aumentada

El primer paso a seguir es buscar cualquiera de los personajes en Google utilizando un dispositivo móvil y, posteriormente, pulsar en la opción 'Ver en 3D' para dar vida al personaje. Utilizando la pantalla táctil del smartphone, también es posible girar al personaje o acercarlo.

A continuación, el usuario puede traer a estos personajes del espacio exterior a su propia habitación con la ayuda de la realidad aumentada. Pero eso no es todo, ya que en el caso de Hello Kitty si se sube el volumen se puede escuchar un mensaje, mientras que con Pac-Man suenan sus clásicos efectos sonoros.

Más personajes

En total, con esta función de Google se pueden buscar todos estos personajes: Ultraman, Ultraman Zero, Ultraman Belial, Gomora, Evangelion (Evangelion Unit 1), Gundam (Odysseus Gundman, Kusui Gundman, Penelope), Cogimyun, Taiko no Tatsujin, Pac-Man, Hello Kitty, Pompompurin y Little Twin Stars.

Además, los usuarios también pueden crear vídeos de realidad aumentada o recrear sus escenas favoritas con la opción de grabación. Incluso existe la posibilidad de compartir tanto estas creaciones como fotografías en las redes sociales.

