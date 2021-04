WhatsApp hace fácil comprar desde la app con su última novedad

Si bien en la creencia popular de España WhatsApp no es más que una aplicación de mensajería, lo cierto es que desde hace un tiempo también se puede usar para vender productos. No son pocos los establecimientos que están usando la aplicación para mostrar su catálogo y vender a través de ella.

WhatsApp quiere que el proceso de comprar y vender en la aplicación sea todavía más sencillo. Para ello, integra dos nuevas mejoras para el servicio, pensadas específicamente para que el vendedor lo tenga más fácil a la hora de poner a la venta su género y que el comprador no tenga problemas para acceder al catálogo y a los productos disponibles.

A partir de ahora, los vendedores podrán gestionar su catálogo a través de la aplicación de escritorio o la versión web de WhatsApp. Además, podrán ocultar artículos no disponibles en stock para evitar confusiones entre los consumidores.

Más facilidad en WhatsApp

La primera gran mejora refiere a la posibilidad de gestionar este catálogo en WhatsApp Web o WhatsApp para ordenadores. No es ni mucho menos un misterio que esta función esté disponible, ya que vivimos en la era del teletrabajo y la del aislamiento social, con muchísimos consumidores relegados a realizar compras a través de Internet desde sus hogares.

Ahora, los vendedores podrán añadir servicios y artículos a sus catálogos de WhatsApp a través de esta versión de escritorio, facilitando su gestión y la usabilidad. Algo útil, tal y como explica la propia WhatsApp en un comunicado, para negocios que cuentan con un gran stock de productos y que necesitan pantallas de mayor tamaño.

Así de fácil podrás gestionar el catálogo en WhatsApp Web. WhatsApp Omicrono

Por otra parte, los vendedores podrán ocultar productos no disponibles. El vendedor en cuestión podrá ocultar de sus catálogos múltiples artículos a la vez para que a la hora de la compra, el consumidor no realice un pedido de los que no están disponibles, ya sea por falta de existencias o por problemas en la distribución.

La característica llega después de que el año pasado WhatsApp permitiera a los compradores realizar pedidos con varios productos en un único mensaje. Así, se evita que el consumidor pueda enviar un pedido de un artículo no disponible. Ambas mejoras ya están disponibles para su uso desde hoy mismo, pudiendo usarse por todos los usuarios de WhatsApp Business. Si quieres aprender a ocultar productos de tu catálogo, visita este enlace.

