Signal comienza a añadir pagos: usará una criptomoneda

Signal sigue en su cruzada por la privacidad en Internet. La alternativa a WhatsApp que se ha hecho ciertamente popular en España ahora permite pagos en su aplicación, pero no de cualquier forma. Exacto, lo hace también pensando en la privacidad y en la seguridad del usuario, y lo hace mediante la ya famosa criptomoneda.

Según podemos leer en Wired, Signal traerá los pagos a su aplicación para que los usuarios puedan enviarse dinero entre ellos dentro de su red de comunicaciones. Usará la criptomoneda MobileCoin, un efectivo digital pensado para trabajar en dispositivos móviles y que a su vez protege la privacidad y el anonimato de los usuarios.

La idea detrás de esta medida que por ahora está disponible únicamente en Reino Unido es de llevar la criptomoneda y el pago mediante ellas a millones de usuarios, siempre con el enfoque en privacidad que ha caracterizado a la aplicación.

Signal y la criptomoneda privada

Uno de los pilares de esta nueva característica es el evitar en la medida de lo posible los métodos tradicionales de pago integrados que planean incluir aplicaciones como WhatsApp. De hecho, WhatsApp traerá sus propios pagos, pero de nuevo, haciendo que el usuario vincule datos bancarios en su aplicación.

Con Signal, los únicos conocedores de la transacción serán el remitente y el destinatario, y para ello usará MobileCoin, una criptomoneda centrada en la privacidad como Zcash o Monero. El CEO de Signal y fundador de la aplicación, Moxie Marlinspike eligió esta criptomoneda porque es la que tiene mejor resultados en dispositivos móviles.

Signal app Nacho Castañón Omicrono

MobileCoin usa un protocolo llamado CryptoNote, que integra a su vez la Ring Confidential Transactions para mezclar transacciones de los usuarios y hacerlas prácticamente imposibles de rastrear. Además, también se oculta la cantidad de la transacción realizada por el usuario.

Esta criptomoneda es de las más rápidas, necesitando unos pocos segundos para que las transacciones sean confirmadas a diferencia de ZCash, y cuenta con cifrado de última generación para evitar su rastreo. El propio Marlinspike ha sido asesor técnico del proyecto que dio vida a MobileCoin en el 2017, precisamente para integrar a futuro esta mecánica de criptomoneda en aplicaciones como Signal.

No obstante, no todo es de color de rosa. La elección de Reino Unido no es casual; Marlinspike necesita que anglohablantes prueben este sistema para comprobar que esté bien planteado para el momento en el que puedan exportarlo a Estados Unidos.

Además, para establecer pagos en Signal, inevitablemente tendrán que permitir que los usuarios envíen dinero, algo que puede ser complicado con la férrea convicción de Signal por la privacidad. Esto es debido a la poca expansión de MobileCoin para comprar bienes y servicios en los mercados actuales.

Otro problema añadido es la fluctuación. A diferencia de otras criptomonedas más antiguas, MobileCoin tiene una fluctuación más constante de precios y sobre todo más drásticas, con cambios en días o incluso en horas. Sin embargo, Marlinspike espera que la adopción de MobileCoin revierta un poco la tendencia de escrutinio de las autoridades financieras hacia el mercado de la criptomoneda.

