La nueva función de WhatsApp: fotos que se borran tras verlas

Hace un tiempo que recibimos en España la capacidad de enviar mensajes que se autodestruyen a través de WhatsApp. No obstante, aún tienen recorrido por seguir y, además, faltaba el poder enviar imágenes y archivos multimedia que desapareciera solo. Eso mismo está probando ahora mismo el equipo de Zuckerberg.

Según adelanta WABetaInfo, WhatsApp en sus últimas betas ya está probando la capacidad de enviar archivos multimedia que se destruyen. El funcionamiento, de hecho, es muy similar; un botón nos permitirá hacer este proceso a la hora de enviar una imagen para que, cuando salgamos del chat, desaparezca.

Sin embargo y como veremos a continuación, el problema de esta característica es que tiene varios fallos que hacen que quede por detrás de soluciones como las de Telegram, que hace poco también incluyó la autodestrucción de mensajes de forma automática en sus chats pero con un margen de tiempo más corto.

Imágenes que se destruyen

El proceso por el cual podremos enviar imágenes que se autodestruyen es tremendamente sencillo. A la hora de enviar una imagen, tendremos a nuestra disposición un pequeño botón, que si lo pulsamos agregará esta función. Aparecerá un mensaje que nos dirá que "este archivo multimedia desaparecerá una vez abandone este chat".

Tan pronto como abandonemos el chat, la imagen se autodestruirá. Aquellos que reciban la imagen, además, serán advertidos de que esta imagen se destruirá en cuanto salgamos del chat, dejando claro que estas imágenes tienen carácter autodestructivo.

Tiene algunos problemas

No obstante, hay varios problemas en esta característica. El primero es que no funciona a través del tiempo, sino cuando salgamos del chat, algo que no es tan común en WhatsApp. Además, aunque WhatsApp no permitirá a los usuarios guardar imágenes enviadas de esta forma, no incluye (por ahora) ninguna medida para evitar que los destinatarios tomen capturas de pantalla de dicha imagen.

Captura de cómo funciona la autodestrucción de los mensajes. WABetaInfo Omicrono

Por si fuera poco, el usuario que envía esta foto tampoco será alertado en caso de que el destinatario haga una captura de pantalla. Por lo tanto, al mismo le basta con intentar que el otro usuario no salga del chat el suficiente tiempo como para hacer una captura de pantalla para guardar la imagen, haciendo esta característica prácticamente inútil.

Esto, por supuesto, es susceptible de cambiar en futuras actualizaciones de WhatsApp, más ahora que otras alternativas están ganando fuerza después de la polémica de las políticas de servicio. Aunque siendo francos, lo más probable es que no sea así, ya que ni Instagram ni Facebook Messenger cuentan con estas medidas.

WhatsApp, además, ya fue criticada por esto. Cuando introdujo la función para enviar mensajes que se destruyen solos, lo hizo con un margen de tiempo demasiado grande: 7 días. De nuevo, sin medidas adicionales; el destinatario puede hacer captura de pantalla sin que el otro usuario se dé cuenta, de nuevo, convirtiendo esta función en papel mojado. Por ahora se está probando, por lo que llegará a la versión estable de WhatsApp en unas semanas.

También te puede interesar...