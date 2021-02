Elon Musk llega a Clubhouse y dispara el interés por la exclusiva red social

Triunfar en el terreno de las redes sociales no es en absoluto fácil. En España hemos sido testigo del fracaso de muchas, como han sido ejemplos los intentos fallidos de Google. No obstante, Clubhouse, la red social más exclusiva del momento, podría conseguir lo que otros no. Esta vez, de la mano de Elon Musk, el magnate más famoso.

Desde Twitter, Musk ha anunciado una sesión de audio en Clubhouse a través de Twitter. Tal y como ha pasado recientemente con el Bitcoin y Elon Musk, la simple mención de Musk a Clubhouse ha provocado que la red social pase a primer plano, y la expectación ha sido enorme.

La sala de audio ha llegado a su máximo, 5.000 personas y se ha llegado al punto de 'pinchar' la conversación a través de YouTube y otras plataformas para averiguar qué estaba hablando el magnate.

Clubhouse se beneficia de Musk

El resumen de la conversación de Musk con su audiencia es sencillo: ha hablado de cosas triviales. Muchos esperaban que Elon hiciera algún anuncio importante de los muchos proyectos en la estacada que tiene (el interior renovado del Tesla Model S, el eterno Tesla Roadster, las incógnitas de Hyperloop...), pero nada más lejos de la realidad.

Ha hablado sobre aliens, ha sido preguntado por el lío de las acciones de GameStop y Wall Street y ha opinado sobre la "Dogecoin", una criptomoneda que hasta ahora era considerada poco más que un meme y que ha conseguido un cierto protagonismo en la guerra de Reddit con la cúpula económica de los Estados Unidos.

Desde el mismo momento en el que Elon Musk anunció la sesión de audio, muchos intentaron acceder a la sala de todas las formas posibles. Prácticamente todas las plataformas han servido para 'pinchar' la sesión de audio; desde YouTube hasta la propia Twitter, pasando por Twitch.

Esto implica que si bien la sala ha admitido a 5.000 personas, el alcance potencial de esta charla ha sido mucho mayor. Algunos streamings de YouTube han alcanzado las 30.000 visitas, lo que indudablemente equivale a publicidad para Clubhouse.

En España existen alternativas que están ganando popularidad como "Stereo", una aplicación que tiene un funcionamiento similar. Los creadores de contenido hacen directos de audio en los que los usuarios pueden preguntar cosas a través de audios, con la diferencia de que esta no precisa de invitación.

Es pronto para saber si Clubhouse se convertirá en un nuevo contrincante en la monopolizada planicie de redes sociales que existe actualmente. Sin embargo, si Musk la usa como su nuevo lugar de esparcimiento después de todos los problemas que ha provocado en Twitter, quizás el tiempo nos de una sorpresa.

