Así ayudará Google a que te vacunes contra la Covid lo antes posible

Muchos pensaban, de forma errónea, que la vacuna de la Covid iba a ser la solución automática para la pandemia. No es así; hay que seguir unos ritmos de vacunación y unos procesos muy determinados, como ocurre en España. Empresas como Google quieren que este proceso sea más fácil.

La empresa de Mountain View ha avanzado una serie de medidas para intentar favorecer a la campaña de vacunación que está teniendo lugar en todo el mundo. Una de las más importantes es la de mejorar sus servicios para que los ciudadanos sepan antes y mejor dónde y cómo vacunarse.

Otras de estas medidas incluyen hacer donaciones a distintas fundaciones y organismos relacionados con la vacuna de la Covid en Estados Unidos así como el uso de servicios como Google Cloud para ayudar a organizaciones sanitarias y empresas de logística a acelerar el proceso de entrega de las vacunas.

Maps y Búsqueda

Google Maps.

Una de las medidas más relevantes consiste en destacar la información autorizada y verificada en relación a las vacunas en el propio buscador de Google y, además, destacar los sitios y locales de vacunación en Google Maps. Google ampliará sus paneles de información disponible en la Búsqueda de Google a más de 40 países, y se implementarán más idiomas en la próxima semana.

Respecto a Maps, se empezará a mostrar información de distribuidores regionales y estatales, para que las personas "puedan encontrar fácilmente cuando son elegibles" para recibir esta vacuna. Además, lanzarán pronto la iniciativa 'Get The Facts' en Google y YouTube para dar de primera mano información fidedigna y no sesgada.

Empezando por Estados Unidos, Google Maps y el propio buscador integrarán las ubicaciones de vacunación de la Covid. Empezarán por Arizona, Louisiana, Mississippi y Texas. Esto llegará en los próximos días a más países, y se incluirán detalles sobre si se requiere cita o remisión, así como datos sobre los límites de acceso o si tiene incluso servicio de traslado.

Uso de instalaciones y servicios

Por otra parte, Google pondrá a disposición de los sanitarios instalaciones seleccionadas de la compañía, como edificios, parkings, espacios abiertos, etcétera, aunque esto será en Estados Unidos. Por otra parte, Google prestará servicios en la nube para organizaciones sanitarias, empresas de logística y farmacias minoristas para la distribución de las vacunas.

Google afirma que muchas empresas basadas en logística están haciendo uso de su inteligencia artificial para optimizar operaciones de transporte adaptando los recorridos al tráfico o a las inclemencias del tiempo. De nuevo, en territorio estadounidense, la tecnología de Google será clave para administrar la distribución de las vacunas prediciendo dónde y cuándo se necesitarán más vacunas, personal hospitalario, etcétera.

