La última actualización de Windows 10 bloquea el ordenador y no permite arrancar si haces esto

Windows 10, el sistema operativo de ordenador más usado en España, tiene un serio bug que provoca que el sistema no vuelva a arrancar correctamente, sólo con realizar una acción muy popular entre algunos usuarios.

El sitio alemán Planet3DNow ha sido el primero en exponer este problema, después de sufrirlo en varios de sus ordenadores. Después de unas pruebas, ha confirmado que no se trata de un problema aislado, ni que se deba al hardware de los ordenadores que ha probado; todo indica que el bug ha sido introducido con la última actualización de Windows 10 , y no sería la primera vez que una actualización hace que el sistema no funcione.

Como resultado de este bug, el ordenador no es capaz de arrancar; durante el proceso de arranque aparece una 'pantalla azul de la muerte', que indica la existencia de un problema que impide el inicio normal de Windows.

Problema con Windows 10

Como Microsoft ha confirmado ya oficialmente, lo único que tienen en común estos sistemas dañados es que ejecutaron un comando para solucionar errores en el disco, llamado chkdsk.

Ordenadores con un pantallaz azul de Windows Planet3DNow Omicrono

Diseñado para la terminal de comandos, chkdsk es una de las herramientas más básicas para gestionar y corregir problemas en nuestras unidades de almacenamiento; aunque en los últimos años, su uso ha caído porque Windows 10 ya realiza comprobaciones periódicas en discos y SSDs.

Pero los administradores de sistema y entusiastas aún usan chkdsk para comprobar que sus discos funcionan correctamente, especialmente en equipos viejos o si almacenan datos importantes.

No deberías hacer esto

Los usuarios que han sufrido el error lo han encontrado después de ejecutar el siguiente comando en una unidad SSD:

"chkdsk c: /f"

La opción "/f" indica al programa que debe buscar y corregir errores en el disco; para hacer esto, es necesario reiniciar el sistema. Sin embargo, es justo en ese momento en el que aparece el "pantallazo azul", y no deja entrar en Windows 10. El mensaje de error muestra que existe un problema con NTFS_FILE_SYSTEM; en otras palabras, la herramienta parece haber roto el sistema de ficheros de la unidad, haciendo imposible el arranque.

Pantallazo azul en Windows 10 Planet3DNow Omicrono

Por lo tanto, es recomendable no usa chkdsk en una unidad SSD si podemos evitarlo. Es algo que la mayoría de usuarios no hace habitualmente, pero si llevas muchos años usando Windows, es probable que conozcas este programa.

Si has sufrido este problema, la única solución parece ser usar la reparación manual del sistema, iniciando con un disco o un USB con Windows y reinstalándolo.

La buena noticia es que hoy mismo Microsoft ha confirmado la existencia del bug, y especialmente, que ya ha desarrollado un 'parche' que lo solucionará con la próxima actualización.