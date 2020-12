Instagram no funciona: la app móvil sufre una caída en toda España

Instagram, la red social de Facebook especializada en compartir fotografías, no funciona. Muchos usuarios de la app se han dado cuenta hace unos minutos de que no podían cargar las fotos de los usuarios que siguen.

La caída de Instagram ha empezado aproximadamente a las 13:00 hora peninsular, con algunos usuarios informando de errores incluso antes. En el momento de escribir estas palabras, la red social lleva ya entre dos y tres horas inaccesible para muchos usuarios.

Sin embargo, no todo el mundo se ha visto afectado por igual. En nuestras pruebas, podemos seguir usando la app de Instagram en algunos móviles, mientras que en otros es imposible.

El problema más común reportado por los usuarios es que la app de Instagram se cierra sola cuando intentamos iniciarla. Por lo tanto, ni siquiera podemos ver las publicaciones, ya que la app se cierra por si sola sin que podamos hacer nada.

Según Downdetector, en España la mayoría de los errores se dan en Madrid, aunque otras capitales de provincia como Sevilla también están quejándose de problemas en la app de Instagram.

Por el momento, ni Instagram ni Facebook han respondido a las cuestiones de los usuarios en redes sociales como Twitter, por lo que no está claro si se trata de un fallo generalizado o de un simple 'tropiezo' en los servidores.

Esta semana ha sido especialmente mala para el sector tecnológico, con varios servicios cayéndose de manera consecutiva. A principios de semana fue Google la que sufrió problemas, con servicios como YouTube o Gmail completamente inaccesibles por los usuarios; la explicación a la caída de Google fue un fallo en el sistema de autenticación. Después, fue Telegram la que se cayó.

Hasta que no haya un anuncio oficial de Instagram o Facebook, no se aclararán los verdaderos motivos de esta caída. Mientras tanto, los usuarios pueden hacer poco, ya que la app se cierra por si sola, o no puede acceder al contenido como es habitual. En ese caso, lo recomendable es estar atento a la cuenta oficial de Instagram en Twitter.

