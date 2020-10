Microsoft va a hacer que navegar en Internet Explorer sea un suplicio

El ser humano es un animal de costumbres. Tanto es así que muchos usuarios en España y en el resto del mundo aún siguen usanddo Internet Explorer, el infame navegador que ya está condenado a desaparecer. Todo esto incluso después de conocerse todos sus problemas de seguridad, que no son pocos. Microsoft va a acabar con esto de una vez por todas.

La nueva medida de Microsoft para forzar a los usuarios a que se pasen a Microsoft Edge, el nuevo navegador de la firma de Redmond, es que este se abra de forma automática. Según informa ZDNet, Microsoft conseguirá que más de 1.000 dominios web de Internet abran de forma automática Edge para entrar a los mismos.

No sólo eso. Una vez ocurra esto, Internet Explorer explicará a los usuarios mediante una advertencia que esta web ya no funciona con Internet Explorer y que, por ende, tiene que abrirlo con el navegador por defecto de Windows que es Microsoft Edge.

Internet Explorer será un suplicio

Advertencia de Internet Explorer ZDNet Omicrono

Este cambio es muy sencillo de realizar. El archivo 'ie_to_edge_bho.dll' será el que se encargue de ver qué páginas web abre un usuario y las comparará con una base de datos de webs incompatibles con Internet Explorer. Una vez encuentre una coincidencia, se abrirá Microsoft Edge en su lugar, consiguiendo que el usuario se vea obligado a usar ese navegador.

Microosft ofrecerá algunas opciones para que sus clientes puedan desactivar esto, ya que no deja de ser una intromisión bastante importante que, además, intenta cambiar los hábitos de uso del usuario final. Además, Microsoft se ha granjeado una fama un poco cuestionable a la hora de introducir nuevas funciones, por lo que es posible que esto genere más problemas que beneficios.

Microsoft ha estado probando esta característica desde Edge en su versión 84, y con Edge 87 se espera que para el mes que viene este cambio llegue a todos los usuarios. Está claro que los planes de acabar definitivamente con Internet Explorer siguen en la mesa.

Internet Explorer morirá

El nuevo Edge. Omicrono

No es un misterio para nadie que Microsoft está intentando por activa y por pasiva no sólo derrotar al todopoderoso Google Chrome, sino que además está intentando borrar todo rastro de Internet Explorer. En parte porque es un navegador obsoleto que le está quitando cierta cuota de mercado a Edge y en parte por la mala fama que el navegador ha ido recogiendo a lo largo de los años.

El año 2021 será el elegido para que Microsoft abandone completamente el navegador. La fecha límite en la que se finalizará su soporte será el día 30 de noviembre, aunque seguirá siendo operativo por un tiempo no especificado por Microsoft. Las empresas podrán acceder a sitios creados específicamente para este software para evitar problemas de incompatibilidad.

Por ende, no se sabe de ninguna forma en qué momento Microsoft eliminará por completo el navegador, al menos de Windows 10. La cuestión es que no podrás usarlo o al menos no deberías, ya que estarás expuesto a multitud de peligros en Internet que podrían afectar seriamente a tu navegador.