Lo último de Amazon es realidad aumentada en las cajas de los envíos

La realidad aumentada podría estar próxima a vivir su primera época dorada en países como España gracias a la inclusión por parte de Apple de sensores LiDAR en sus últimos dispositivos. No es de extrañar que ahora que Apple planea impulsar este campo otras marcas ya estén preparando sus alternativas, como Amazon.

Casi de forma inadvertida, Amazon ha lanzado una app de realidad aumentada que usa códigos QR para crear experiencias en sus cajas de envíos. Las cajas compatibles con este curioso sistema buscarán crear "una forma divertida de reutilizar cajas de Amazon" hasta que decidamos tirarlas.

Habrá distintas experiencias dependiendo de las cajas que recibamos. El usuario podrá dibujar en estas etiquetas para crear estos objetos en realidad aumentada y mediante el smartphone podrá verlos. Una curiosa forma de darle un nuevo uso a unas cajas que suelen acabar en la basura al día siguiente.

Mejores cajas de Amazon

La aplicación, simplemente llamada "Realidad aumentada de Amazon", funciona como cualquier otra aplicación de realidad aumentada que hemos visto anteriormente. Amazon ha aprovechado Halloween para ofrecer experiencias características de la festividad, con calabazas, murciélagos, etcétera. En el 'anuncio' sobre estas líneas podemos verlo claramente.

Desde la app podremos aplicar filtros y añadir nuevos objetos al ya creado en realidad aumentada. El objeto creado en RA interactuará con el usuario y podremos situarlo en cualquier superficie, incluido como era obvio la caja de Amazon. Hay bastantes personajes animados, incluido el logotipo de la sonrisa de la marca.

Amazon explica que si nuestro iPhone cuenta con tecnología TrueDepth (la misma que hace posible el Face ID) la app podrá usar la cámara del dispositivo para rastrear nuestro rostro y habilitar funciones específicas en el modo selfie. Un funcionamiento muy similar al de los animojis de Apple.

Una curiosidad

El problema de la aplicación, que debutó hace unos días en la App Store y en la Google Play Store, es que sin las cajas compatibles no sirve para mucho más. No ofrece funcionalidades aparte si no se usa con estas cajas y sus códigos QR. Por ende, queda claro que esta es una mera curiosidad que deja entrever la poca importancia que Amazon le da al mercado de la realidad aumentada.

En anteriores ocasiones la firma de Jeff Bezos ha desarollado funciones de realidad aumentada para visualizar mobiliario o decoración, y hace unos años también había lanzado una app para ver objetos en RA de nuestras compras.

Este nuevo movimiento podría ser un intento de Amazon por comprobar la acogida de la realidad aumentada entre sus clientes. No obstante, no parece que esta app recopile datos de uso demasiado importantes, ya que toda la información procesada en la aplicación no será "almacenada, procesada ni compartida por Amazon".