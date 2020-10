Lo nuevo de Windows 10 permite adaptar el ordenador a juegos, trabajo, estudios y más

Si juegas con el ordenador, es muy probable que estés pensando en dar el salto a las nuevas gráficas de Nvidia que fueron lanzadas en España y el resto del mundo, o tal vez estés esperando a los próximos modelos Radeon.

Sea como sea, cada vez más gente usa el ordenador sólo para jugar, ya que ofrece más posibilidades que las consolas, como hacer streaming de juegos virales como Among Us. Además, las últimas novedades hacen que vaya más rápido. Pero siendo sinceros, estos jugadores no aprovechan todo lo que un ordenador moderno con Windows 10 puede hacer.

De hecho, que Windows sea tan completo es un inconveniente en muchas ocasiones, y no solo para jugadores. Seguro que te has encontrado alguna vez con programas que nunca has usado ni vas a usar, o funcionalidades que sólo son necesarias para una pequeña porción de usuarios.

Windows 10 a medida

Es lo malo de apelar a tantas personas diferentes, que Windows 10 es demasiado grande y completo para la mayoría. Por eso, la nueva idea de Microsoft es crear un sistema personalizado para cada tipo de persona, con las herramientas y funciones que realmente necesita.

Microsoft ha anunciado una nueva ventana que aparece en la configuración inicial del equipo, que aparece la primera vez que encendemos el ordenador o si hemos reinstalado el sistema operativo. Aquí es donde podemos configurar detalles como los usuarios o la conexión a Internet, y ahora Microsoft está experimentando con un añadido para adaptar mejor el ordenador a nuestros propósitos.

La nueva ventana se llama "Personaliza tu dispositivo", y da a elegir entre seis tipos diferentes de uso de un ordenador; dependiendo de cuál elijamos, Windows será modificado para funcionar mejor.

Un ordenador único

Por ahora, las seis categorías son:

Videojuegos, o "Gaming", para jugar y descubrir nuevos juegos y estar al día de las últimas novedades.

Escuela, para tomar notas, escribir trabajos y colaborar en proyectos

Familia, para conectar con toda la familia, editar configuraciones de seguridad, y dar a cada miembro su propio perfil.

Entretenimiento, para ver vídeos, navegar por la web y conectar por redes sociales.

Creatividad, para hacer realidad ideas, desde novelas y presentaciones a fotos y vídeos.

Negocios, para gestionar los gastos, a los consumidores, y llevar un negocio.

Dependiendo de la opción que escojamos, Windows presentará sugerencias diferentes durante la instalación del dispositivo, de herramientas y servicios que nos podrían interesar. La "experiencia de bienvenida" también cambiará.

Hay que aclarar que escoger una opción no significa que no vayas a poder hacer cosas de las otras. Si escoges "videojuegos", no significa que no vayas a poder trabajar o estudiar, por supuesto. Windows 10 no cambiará, sólo facilitará el uso elegido con más opciones.

De hecho, el verdadero impacto de esta elección aún no está claro, y Microsoft ha avisado de que la implementación de esta nueva pantalla no es segura; por el momento está disponible en la versión de Windows Insider, inestable y dirigida a usuarios que quieren probar las novedades antes que nadie. Pero no es seguro que vaya a terminar en la versión normal de Windows 10; eso dependerá de lo que se aprende en este periodo de pruebas.