Twitter, caído: la red social no funciona y no se pueden ver mensajes en España

Twitter está sufriendo problemas de conexión que afectan a todo el territorio español y al resto de Europa. Desde hace unos minutos, la red social no responde a las peticiones de los usuarios, y es incapaz de cargar los mensajes ya publicados.

Los errores empezaron a mostrarse sobre las cuatro de la tarde hora de Madrid, cuando los primeros usuarios se dieron cuenta de que ni las apps de iOS y Android, ni la página web oficial, funcionaban.

Los problemas parecen estar relacionados con la carga de mensajes, ya que la página en sí aparece como es habitual. Es posible pulsar en los botones de la interfaz y todo funciona, con la excepción de que los mensajes no se cargan.

Twitter caído

Por lo tanto, todo indica que se trata de un problema del backend, de los servidores encargados de obtener los tuits publicados por los usuarios cuando nuestro navegador web los solicita; en cambio, la página web y las apps siguen funcionando correctamente, sólo que sin la información de los mensajes.

Es posible que aparezca un mensaje que dice "Algo salió mal". A continuación, aparece un botón de "Intentar de nuevo". La función de ese botón es reiniciar la página para intentar la carga de tuits otra vez, pero no siempre funciona.

Mensaje de error en Twitter Omicrono

En nuestras pruebas, hemos podido comprobar que el mensaje sale, y que Twitter tiene problemas para cargar. Sin embargo, estos problemas parecen ser intermitentes, ya que de vez en cuando la página carga por si sola y vuelven a aparecer los tuits.

Según informa Downdetector, los usuarios franceses también están sufriendo muchos problemas para acceder a Twitter, lo que indicaría que no se trata de un problema aislado en España.

Por el momento Twitter no ha realizado ningún anuncio, y la página oficial de la compañía indica que todo funciona correctamente; pero esto puede ser simplemente porque aún no se ha actualizado, o porque Twitter cree que ya ha encontrado la solución y no espera que los problemas continúen durante mucho más tiempo.

Twitter confirmó hace pocos meses que estaba trabajando en un modelo de pago, y recientemente implementó medidas para acabar con el spam, como la función para ocultar los tuits copiados. La compañía aún se recupera del ataque hacker en el que más de 130 cuentas fueron atacadas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.