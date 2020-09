Google Maps muestra si hay más casos de COVID-19 en los sitios que visitas

Google ha anunciado una actualización para su aplicación Google Maps, que incluye información sobre cómo se ha extendido la COVID-19 en las zonas que visitamos antes de ir en persona.

La COVID-19 ha cambiado las vidas de todos los españoles, incluso si no se han visto afectados directamente por el temido coronavirus. Las medidas de contención diseñadas para evitar la propagación del virus han afectado también a nuestra movilidad, desde el crecimiento del teletrabajo para evitar el contacto a la cancelación de nuestras vacaciones.

Aplicaciones como Google Maps ya ayudan en esas situaciones, con avisos de concentraciones de gente, o trucos para que la vuelta al cole sea más segura. Pero la última novedad presentada por Google es la más directa que hemos visto hasta ahora.

Google Maps dice dónde hay más coronavirus

La actualización, que llegará a todos los países en los que está disponible Google Maps incluida España, permitirá saber la tendencia de casos de coronavirus en los sitios que busquemos en la app.

Se trata de una nueva capa de información que muestra de manera visual cuántos casos nuevos de COVID-19 se han declarado en cada zona. Para activarla, tenemos que pulsar en el botón de capas dentro de Google Maps, que está en la esquina superior derecha.

Botón de capas en Google Maps Omicrono

El nivel de precisión varía mucho dependiendo de los datos que Google haya podido obtener, y pueden ser a nivel de ciudad, provincia, o de estado. Por lo tanto, más que una herramienta para saber cuántos casos hay en un sitio, es un indicador de la tendencia general del lugar, si los casos están remitiendo o si, por el contrario, están creciendo.

Basándose en esta información, es posible tomar "decisiones informadas", según Google; por ejemplo, cancelar una visita a una ciudad si vemos que la cantidad de casos está creciendo en la zona en la que nos vamos a hospedar.

Ayudando a tomar una decisión

Los datos se muestran en una escala de colores que se oscurece cuantos más casos se hayan dado. No se muestran los datos en tiempo real, sino que se trata de la cantidad media de casos en los últimos siete días por cada 100.000 personas. Por lo tanto, no se muestra tampoco la cantidad exacta de infectados, aunque este tipo de información no es precisamente secreta.

Mapa de COVID-19 en Google Maps Google Omicrono

De hecho, Google obtiene estos datos de fuentes públicas como las autoridades sanitarias de cada país, la Organización Mundial de la Salud y hospitales. Google recopila esos datos y los muestra de manera visual en Google Maps.