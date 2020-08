Caída de Gmail a nivel global: España y al menos 10 países más, afectados

Gmail, el cliente de correo electrónico más usado del mundo, está presentando problemas a nivel internacional. Entre los países afectados se encuentra España, parte de Europa y otros como Japón o Australia. Los problemas han empezado bien temprano por la mañana.

Los problemas varían dependiendo de los usuarios. La web Downdetector que recoge los reportes de problemas de los usuarios con diversas plataformas advierte que los problemas se dividen principalmente en 3: insertar documentos en correos, inicios de sesión y más importante aún, recibir mensajes.

Los reportes se suceden a nivel internacional, y el alcance del problema es bastante grave, ya que recorre prácticamente la totalidad de Europa en puntos muy focalizados así como ocupar parte de Asia. Países como Japón o Australia también están afectados aunque otros como Estados Unidos o África no lo están tanto.

Caída de Gmail

Mapa de incidencias de Gmail. Downdetector Omicrono

Como vemos en el mapa, el fallo recorre parte de Asia per ose centra principalmente en el centro de Europa. España es uno de los países afectados y nuestras pruebas lo corroboran; nos ha sido imposible tener una experiencia de uso moderadamente normal, aunque la web de Gmail no esté caída totalmente.

Otros países como África o los EEUU se han librado, y gran parte de Australia no está afectada salvo el este. En nuestras pruebas hemos tenido precisamente los problemas que menciona Dowdetector; no hemos podido insertar archivos en Gmail y en algunas cuentas usadas no hemos podido siquiera iniciar sesión.

¿Qué hacer?

En estos casos la mejor solución es esperar. Es frustrante, especialmente en la era del teletrabajo pero el usuario final poco puede hacer más que reportar el problema y de forma alternativa usar un cliente de correo alternativo con el correo ligado a ese cliente. Algo que no siempre es lo más eficiente.

Si tienes problemas con Gmail y ves que persisten, te recomendamos ser paciente y esperar a que Google solucione el problema, lo cual no debería tardar mucho dada la relevancia de Gmail en el mundo de la ofimática y el teletrabajo. Estos problemas suelen ser rápidos de solucionar, por lo que no debería tardar más de unas pocas horas.

En desarrollo...