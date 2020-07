Enviar archivos de tu móvil al PC será casi magia con lo último de Google

Se lleva pidiendo ya mucho tiempo un AirDrop para Android, que nos permita interambiar archivos entre dispositivos con la misma facilidad que en el ecosistema de Apple. Y es cierto que existe, pero aún no para todos: Google Nearby Share. Ahora esta función está disponible para Windows.

Nearby Share, que empezó a implementarse en una versión beta de los Google Play Services, ahora se está implementando en Google Chrome en Windows. No en sus versiones estables, sino en Dev y Canary. No obstante, según los últimos informes, esta característica ya se puede usar con unos cuantos pasos.

Hay que recalcar que esta no es una versión final; es una función experimental que puede presentar fallos y por lo tanto no está preparada para el uso diario. Sin embargo, os enseñaremos a activarla y usarla si cumplís los requisitos necesarios.

Lo nuevo de Google: Nearby Share

Ordenador con Windows 10

Como decimos, Nearby Share solo estaba disponible activando flags en Chrome OS y usando una versión beta de los Google Play Services. Con esto, se pueden comaprtir archivos entre dispositivos cercanos habilitando estas flags. Lo mismo está ocurriendo con Windows hoy.

Para usar Nearby Share simplemente tendremos que escribir en Google Chrome (sin comillas) "chrome://flags" para entrar al panel de funciones experimentales de Google Chrome. En el buscador ponemos "nearby" y debería aparecernos la banderita. La ponemos en "Enabled" y reiniciamos el navegador 2 veces.

Luego, tendremos que poner "chrome://nearby" en Google Chrome y la página mostrará un listado de dispositivos compatibles con los que compartir archivos. Eso sí, como hemos dicho, hay requisitos que se deben cumplir.

No es para todo el mundo

Pixel Buds Chema Flores Omicrono

Se deben cumplir ciertos requisitos, ya que la función es puramente experimental. Se necesita un ordenador compatible con Bluetooth, por lo que estaremos limitados si no es así. Por otra parte, no vale cualquier Android; necesitamos un smartphone Pixel de Google o, en su defecto, un Chromebook. Ambos dispositivos deben estar desbloqueados y cercanos con el Bluetooth activado. Si estamos usando un Chromebook, debemos activar Nearby Sharing en los ajustes rápidos.

Además, esto no nos garantiza nada. Hemos probado varios dispositivos y en unos sí nos ha funcionado y en otros no. De hecho, lo hemos podido probar en un Google Pixel y no hemos podido realizar el procedimiento con un ordenador, y con el otro sí.

Además, otro detalle importante: no podremos abrir "chrome://nearby" si usamos Google Chrome estable, por lo que para hacer uso de la función incluso con sus limitaciones debemos usar Chrome Dev o Canary, sus versiones beta. No hay detalles sobre cuándo veremos dicha característica llegar oficialmente a todos los dispositivos compatibles.