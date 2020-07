Los podcasts en vídeo llegan a Spotify para todo el mundo

Spotify, especialmente en España, ha estado impulsando enormemente los podcasts. En nuestro país hay muchos ejemplos de podcasts muy buenos, que se conforman como el principal pilar de uso de Spotify aparte, obviamente, del streaming. Ahora reafirma su apuesta por los podcasts lanzando, a nivel internacional, podcasts en vídeo.

Esta es una característica que ya se empezó a probar en mayo invitando a estrellas de YouTube a diversos programas. Casi 3 meses después, Spotify ha anunciado que esta función ya está disponible a nivel mundial en todos aquellos mercados en los que los podcasts de Spotify ya estuvieran disponibles, según podemos leer en TechCrunch.

Nadie se quedará atrás, por otra parte; tanto los usuarios gratuitos como los usuarios Premium podrán acceder a estos podcasts en vídeo. Podremos verlos y escucharlos o simplemente escucharlos en segundo plano (algo que YouTube, por cierto, no permite).

Los podcasts en vídeo, por fin en Spotify

Logo de Spotify.

Hay que tener en cuenta que los podcasts seguirán siendo la parte importante de el nuevo modelo de negocio de Spotify. Es decir, los vídeos no sustituirán a los podcasts de audio, sino que se convertirán en una feature adicional. Este formato será compatible con todas las versiones de Spotify, incluida la versión de escritorio.

Los podcasts que iniciarán esta tendencia serán los siguientes:

Book of Basketball 2.0

Fantasy Footballer

The Misfits Podcast

H3 Podcast

The Morning Toast

Higher Learning with Van Lathan & Racher Lindsay

The Rooster Teeth Podcast.

No estarás obligados a verlos

La mejor parte de esta característica es que esta no será una molestia para los usuarios. De hecho, su funcionamiento está específicamente pensado para que sea una feature adicional, y no algo que tengamos que usar. Para empezar un podcast en vídeo simplemente tendremos que reproducirlos y los vídeos creaos por el autor se iniciarán automáticamente.

Si no queremos verlos o queremos salir de la app para realizar cualquier otra tarea, "el audio seguirá reproduciéndose en segundo plano, sin interrupciones", explica Spotify. No podremos descargar los vídeos como tal, pero sí podremos descargar los podcasts en audio si somos usuarios Premium. Si no lo somos, como es esperable, no podremos siquiera descargar el audio del podcast.

El lanzamiento se produce hoy, pero puede que no todos los usuarios tengan acceso a los podcasts en vídeo desde ya mismo, sino que tendremos que esperar un poco a que Spotify vaya adaptando y lanzando esta caracterísica. Recordemos, todos los usuarios podremos disfrutar de estos podcasts, ya seamos Premium o gratis. Por supuesto, si somos usuarios de Spotify Free tendremos que seguir "soportando" los anuncios, independientemente de si vemos los podcasts en vídeo.