Netflix ahora en los Google Nest Hub, para ver tus series en la cocina o donde quieras

Con el lanzamiento de Netflix para los Google Nest Hub, estos asistentes con pantalla se vuelven más útiles, especialmente para el ocio personal.

Los Nest Hub son el equivalente a los Amazon Echo Show, pero por supuesto, usando el Asistente de Google; por lo tanto, son capaces de conectarse y controlar nuestro hogar inteligente de manera rápida y sencilla.

Pero como parte de los nuevos planes de Google para el hogar inteligente, los Nest Hub están ganando nuevas funcionalidades; como por ejemplo, la integración de las noticias AMP en los altavoces con pantalla como el Nest Hub.

Netflix en los Nest Hub

Hoy se ha anunciado un nuevo paso en esa dirección con la presentación de Netflix para los Nest Hub. En efecto, eso significa que podremos usar el altavoz con pantalla para ver todo el contenido de Netflix, con nuestra cuenta, en cualquier sitio.

El Google Nest Hub gana funcionalidades

Puede parecer un anuncio un tanto extraño, ya que la pantalla de siete pulgadas del Nest Hub no es precisamente la ideal para disfrutar de las últimas películas disponibles en Netflix; pero la verdad es que tiene mucho sentido.

Netflix en cualquier parte

La verdad es que mucha gente no ve Netflix sólo en la pantalla grande del salón, y preferiría tener ese contenido en otras partes de la casa. Por ejemplo, mucha gente quiere ver algún capítulo de su serie favorita en la cocina, mientras hace la comida; normalmente algo que no distraiga pero que sirva como ruido de fondo, o algo que ya hayamos visto muchas veces. También es posible que estemos lavando los platos, y necesitemos algo de fondo para no aburrirnos.

Es algo muy común, y es precisamente el tipo de uso que ahora permite la integración de Netflix en el Nest Hub. Además, el uso del Asistente de Google ofrece muchas ventajas, ya que no tenemos que usar la pantalla táctil para controlar lo que estamos viendo en Netflix.

Sólo con decir "Ok Google, pon ..." o "Ok Google abre Netflix" podemos ordenar al Nest Hub que empiece a reproducir la serie o película de Netflix que queremos tener. Y si estamos en la cocina, probablemente tendremos las manos manchadas y no podremos tocar la pantalla táctil; afortunadamente, sólo tenemos que pedír al asistente que pause, vuelva a reproducir, o adelante lo que estamos viendo.

También podemos buscar entre el contenido de los servicios a los que estamos suscritos, todo con la voz.

Netflix está disponible para el Google Nest Hub a partir del día de hoy.