Google te dirá para qué te llama una empresa antes de descolgar

Estamos más que acostumbrados a recibir esas molestas llamadas de spam, en las que una empresa nos quiere vender algo. Algunas teleoperadoras tienen algunos "trucos" para intentar que descolguemos, como ocultar su número de teléfono o hacerlo pasar por uno particular. Google nos quiere ayudar con esto.

Google está probando una nueva funión de llamadas verificadas para su app de teléfono Esta no solo muestra el nombre y el logo de la firma que envía la llamada, lo cual es muy útil ya de por sí. En esa llamada se nos dirá el motivo de la misma, para así saber qué busca la empresa llamándonos-

Esta función se está probando en Brasil y ya fue comentada en una página de soporte, confirmando que el piloto estaba en marcha. Esta característica nos ayudará, además de a evitar el spam, a saber exactamente para qué nos llama una empresa y así actuar en consecuencia.

Google nos avisará antes de descolgar

Google Pixel 3a Iván El Androide Libre

Según ha explicado la propia Google al portal The Verge, la prueba busca verificar las llamadas de las empresas. Google afirma que están "probando esta función", por lo que no tienen información específica para compartir sobre su "disponibilidad general". Es decir, que no tienen datos sobre cuándo veremos esta herramienta increíblemente útil llegar a nuestros Android.

Sea como fuere, el objetivo de Google no es otro que ayudar "a las personas a comprender la verdadera identidad de una empresa que nos llama". Es habitual, especialmente en Estados Unidos, que algunas firmas se oculten entre números de teléfono de particulares para conseguir, al menos, que potenciales clientes descuelguen la llamada.

La propia página de soporte de Google detalla algunas limitaciones. Por ejemplo, las verificaciones de las llamadas depenerán principalmente de la información que se proporcione de manera proactiva a Google, y por supuesto esto implicará que numerosas empresas se negarán a dar esa información para esquivar esta función.

Otro problema es que esta no será una característica nativa de Android, sino una función de la app de Google de teléfoo. Por lo tanto, los dispositivos que no usen esta app, no podrán tener acceso a dicha característica.

No solo spam

Un smartphone de Google. Unsplash

Por supuesto el principal motivo que ha impulsado esta opción es sin lugar a dudas el spam, y a la falta de transparencia de las empresas por intentar captar la atención de los clientes. Sin embargo, esta verificación tiene un efecto relacionado especialmente útil: las llamadas útiles de empresas.

La app nos dirá si nos llama nuestro banco para atender una operación, o si nos llama una firma de compra-venta para hablarnos de un pedido, como sería el caso de Amazon. Desgraciadamente, esta es solo una prueba en Brasil, por lo que se sobreentiende que tardará un tiempo en llegar.