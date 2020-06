Google borrará automáticamente los datos que consigue de los usuarios

¿Cuánto sabe Google de mi? Seguro que te has hecho esa pregunta en más de una ocasión. La respuesta suele ser 'demasiado' o 'me da miedo saberlo', y la propia Google parece ser consciente de ello.

En los dos últimos años la privacidad en Internet se ha convertido en un tema candente, en buena parte por escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica; se ha puesto en duda el propósito de compañías como Google, que ganan dinero gracias a los datos que obtienen de los usuarios.

Para Google, cuantos más datos tiene de una persona, mejores anuncios y servicios puede ofrecer; ese siempre ha sido su modelo de negocio, pero es ahora que está más en duda.

Google sacrifica datos para ganar confianza

En un claro intento de recuperar la confianza de los usuarios (y evitar futuros problemas y leyes, todo sea dicho), Google ha anunciado hoy que borrará de manera automática los datos que obtiene de los usuarios de sus servicios.

En concreto, los datos relacionados con las búsquedas en Internet, el historial de localización y los comandos de voz en el Asistente de Google serán borrados de manera automática cuando pasen 18 meses; todo eso, sin que el usuario tenga que hacer nada.

Pantalla principal de Google. Nathana Rebouças Unsplash

Esta medida usa una funcionalidad presentada el año pasado, que nos permitía configurar nuestra cuenta de Google para que borrase los datos más viejos obtenidos por Google; la gran novedad es que ahora Google activará esta función para todos los nuevos usuarios.

Por lo tanto, si te creas una nueva cuenta de Google, los datos de localización, búsqueda y comandos de voz sólo durarán 18 meses almacenados en los servidores de Google, sin que tengas que hacer nada. Además, podrás usar la configuración para reducir el plazo aún más, a los 3 meses.

Cómo hacer que Google borre nuestros datos

Para los usuarios ya existentes no cambia nada, pero Google promete que iniciará una campaña en su página principal y en la de Youtube en la que los animará a cambiar la configuración de privacidad de su cuenta, explicándoles que pueden hacer que Google 'recuerde' menos.

Cómo hacer que Google elimine automáticamente nuestros datos

Para activar la eliminación automática de datos en Google, debemos acceder a los Controles de actividad de nuestra cuenta. Aquí veremos tres secciones principales: 'Actividad en la Web y en Aplicaciones', 'Historial de ubicaciones' y 'Historial de Youtube'.

Podemos hacer que Google 'olvide' nuestros datos después de un tiempo

Veremos que cada sección tiene un botón 'Eliminación automática'. Si pulsamos, saldrá una ventana emergente en la que podremos decidir cuándo queremos que se borren nuestros datos, si después de 3 meses, de 18 meses, o no queremos que se eliminen. Seleccionamos la opción que queramos y pulsamos en 'Siguiente'.

Google nos permite borrar nuestro historial de búsquedas automáticamente

En la siguiente ventana, tendremos que confirmar que vamos a borrar nuestros datos; por ejemplo, en el caso del historial tenemos que confirmar que se borrarán datos dependiendo del tiempo que hayamos elegido. Pulsamos en 'Confirmar', y repetimos el mismo proceso en las otras dos secciones. A partir de entonces, la eliminación se realizará de manera automática.

Cambios en las apps y webs de Google

Además de la eliminación de datos, Google ha anunciado otros cambios dirigidos a proteger la privacidad de los usuarios.

Entre estos se encuentra un acceso más fácil al modo incógnito en sus apps, incluso permitiéndonos pasar de una app a otra en modo incógnito. La utilidad de este modo está en entredicho, pero si quieres proteger tus datos locales, es un paso necesario.

Además, Google implementará los controles de privacidad directamente en el buscador para que sean más fáciles de encontrar, y mostrará más notificaciones para recordarnos que cambiemos los ajustes, además de verificar nuestras contraseñas.

¿Qué pierde Google con esto?

Aunque esta decisión de Google es digna de elogio, y un paso más para devolver el control de los datos a los usuarios, no es menos cierto que es realmente lo mínimo que Google podría haber hecho.

Las apps de Google también se verán afectadas El Androide Libre

Para Google no es un gran sacrificio perder los datos de hace 18 meses de un usuario; de hecho, los datos de un usuario pierden valor cuanto más viejos sean. Lo que te interesaba hace año y medio no es necesariamente lo mismo que lo que te interesa ahora, así que los anuncios no serán tan precisos si usan datos viejos. Puede que te muestren anuncios de productos en los que no estás interesado, por ejemplo.

Así que, aunque Google no haya perdido mucho, podemos decir que los usuarios sí que han ganado bastante, especialmente si configuramos esta funcionalidad de manera manual como explicamos más arriba.