Netflix por fin te permitirá quitar series de tu lista de "Continuar viendo"

En Netflix nos tiramos más rato buscando qué ver y experimentando que viendo series en sí. Es un problema de la plataforma, está claro, y eso conlleva ciertos problemas. En más de una ocasión hemos empezado una serie y por cuestiones de la vida, la dejamos a los pocos capítulos. Pero nuestra lista de "Continuar viendo" se abulta más y más dejando un rastro de cadáveres que no volvemos a visitar.

Y de forma inexplicable, Netflix no nos permitía quitar todas esas obras de esa lista. Se supone que esa lista está pensada para las obras que queremos seguir viendo, y no el lugar en el que dejamos las series que "algún día" retomaremos. Esto acabará; Netflix afirma que su app para iOS nos permitirá eliminar contenido de la lista.

Una función que los usuarios de Android también podemos disfrutar y que debería haber estado desde el principio. Ahora llegará a iOS y por extensión a iPadOS.

Así podremos hacer limpieza

Netflix en un Huawei Mate 30 Pro.

Actualmente, cuando empezamos a ver cualquier obra en nuestro dispositivo con iOS, aparece automáticamente en la lista "Continuar viendo" cerca de la parte superior de la app. Algo que es bastante molesto dado que es bastante habitual dejar a medias una serie o película, y dejarla a los pocos minutos o episodios.

La idea detrás de esta fila es que podamos continuar una obra por donde la dejamos, y el problema es que el algoritmo de Netflix incluye absolutamente todas las obras que hemos empezado a ver, incluso si la hemos dejado nada más empezarla. Por lo tanto, esta lista se empieza a llenar de obras olvidables y queda relegada al olvido.

La función nos permitirá birrar series y películas de la lista, para que podamos facilitar la búsqueda de las obras dentro de la misma. Con un par de toques podremos eliminar la película o la serie de la lista, de tal forma que no la volvamos a ver pulular por ahí. En Android funciona de forma algo distinta, pero por el cambio de interfaz.

A partir del día 29 de junio

La característica se implementará a partir del día 29 de junio, y no se sabe si llegará a un reducido grupo de usuarios o si por el contrario tendremos que esperar a un despliegue más escalonado. Sea como fuere, esta es una gran noticia para los usuarios de iOS, ya que empezarán a usar esa lista para lo que se concibió, y no como un mural de obras a las que no les hemos dado siquiera una oportunidad.