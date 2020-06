Cómo crear tu propio código QR para tu negocio de forma fácil

Tras varios meses de confinamiento, los ciudadanos de España están afrontando una nueva normalidad en la que la tecnología está jugando un rol de gran relevancia para tratar de evitar contagios.

Hay multitud de ejemplos de lo que os contamos. Desde un robot que sirve cañas en un bar de Pamplona hasta sofisticados algoritmos de Inteligencia Artificial capaces de controlar en tiempo real la temperatura, las distancias, quiénes llevan mascarilla y otros factores.

Del mismo modo, muchas empresas españolas están optando por digitalizar algunos de sus sistemas, como los bares y restaurantes con sus cartas. Los códigos QR parecían estar desfasados pero de un día para otro han aterrizado en la nueva normalidad para quedarse de forma total. Por esa precisa razón en este artículo os enseñaremos a crear códigos QR de una manera sencilla, tan solo os llevará unos minutos.

Cómo crear un código QR

Para aquellos que no sepan cómo funciona esta tecnología, se trata de códigos que almacenan información (como webs, apps, etcétera) a la que se puede acceder directamente tras escanearlos mediante una cámara con un software específico.

Códigos QR. @aka_opex en Unsplash Omicrono

Algo que a día de hoy ya es posible desde cualquier teléfono medianamente moderno, sin importar si es un Android o un iPhone. Podríamos decir que se trata de la evolución tecnológica de los populares códigos de barras.

Si siempre has deseado tener tu propio código QR pero nunca has sabido cómo hacerlo, no te preocupes, es mucho más fácil de lo que crees. Empezaremos explicando cómo crear un código QR que envíe a los usuarios a un determinado sitio web al escanearlo:

Entra en la página web de un generador de códigos QR: algunos de los más utilizados son GOQR.me, Visualead, QRCodeGenerator o QRCode Monkey.

En el cuadro que pone " TU URL " introduce la dirección web que quieras que aparezca al escanear tu QR.

" introduce la dirección web que quieras que aparezca al escanear tu QR. Después puedes elegir los colores e incluso añadir al código QR un logo , algo muy útil si quieres promocionar algún negocio. En nuestro caso hemos insertado el logo de Omicrono.

, algo muy útil si quieres promocionar algún negocio. En nuestro caso hemos insertado el logo de Omicrono. En último lugar, pincha en el botón "Crea Código QR" y descárgalo en el formato que desees: PNG, PDF y más.

Interfaz de QRCode Monkey. Alex Branco Omicrono

Te recomendamos seleccionar la máxima calidad en la barra deslizable que se encuentra justo encima de los botones para crear y descargar el código QR. Puedes comprobar con tu propio móvil cómo al escanearlo te redirigirá a la web que hayas escogido.

Tu teléfono, redes sociales y más

Tal y como hemos comentado, esta tecnología no solo sirve para enviarnos a páginas web, sino para multitud de acciones similares. En este sentido, desde QRCode Monkey podremos crear gratuitamente códigos QR que al escanearlos muestren un texto, un correo electrónico, un número de teléfono e incluso nuestro perfil en algunas redes sociales.

Código QR de Omicrono. Alex Branco Omicrono

Bastaría con seleccionar en el menú superior de QRCode Monkey la opción que nos sea más útil: URL, texto, email, teléfono, SMS, VCard, MeCard, Lugar, Facebook, Twitter, YouTube, WiFi, Evento o Bitcoin.

Como has podido comprobar, el proceso es tremendamente sencillo, así que no tienes excusa para quedarte sin tu propio QR, ya sea para tu negocio o para poder compartir información de interés con otras personas.