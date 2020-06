Google pagará a los editores para que sus usuarios accedan gratis a contenidos de pago

Google ha anunciado este jueves un programa de licencias para pagar a los medios de comunicación por contenido de calidad. Es decir, el gigante tecnológico cerrará acuerdos con editores para pagarles a cambio de generar un acceso gratuito para los usuarios del buscador a contenidos de pagos de los diarios en internet.

Según la compañía, este programa que se lanzará de manera global a finales de este año ayudará a los medios participantes a monetizar su contenido a través de "mejores formas de creación y distribución de noticias que permita a las personas profundizar en historias más complejas, mantenerse informadas y acceder a un mundo de temas e intereses muy diversos".

De esta manera, Google pagará a los editores para que los usuarios puedan acceder de forma gratuita a contenidos de pago que se encuentran en la página web de un medio de comunicación. "Esto permitirá que los medios con contenidos de pago aumenten su audiencia y tengan la oportunidad de hacer llegar sus noticias a personas que normalmente no las verían".

Como primer paso, se han alcanzado acuerdos de colaboración con medios locales y nacionales en Alemania, Australia y Brasil. El más revelante de ellos se ha firmado con el Grupo SPIEGEL de Alemania; además de Solstice Media, de Australia y el grupo brasileño de medios regionales Diarios Associados.

Google News Initiative

Este proyecto se suma a Google News Initiative que ha destinado recursos a más de 5.300 medios locales de todo el mundo a través de un Fondo de Ayuda de Emergencia para Periodismo, ha anunciado la exención de tarifas por la publicación de anuncios en el Administrador de Anuncios de Google y ha puesto en marcha una Campaña de Noticias Locales de Apoyo con 15 millones de dólares para ayudar a aliviar algunas limitaciones económicas inmediatas.

Google News Initiative se lanzó en 2018 con 300 millones de dólares para, según el gigante tecnológico, ayudar a construir un futuro más sostenible para los medios a través de programas como Suscríbete con Google y el Proyecto de Experimentos Locales.

EL ESPAÑOL incorporó a mediados de mayo la posibilidad de suscripción a través de Google (Suscríbete con Google). Esta funcionalidad ya es utilizada en medios como The Washington Post, The New York Times, Financial Times o The Telegraph