Cómo poner subtítulos a los audios de Twitter

Ayer mismo llegó la revolución: se podían enviar audios de Twitter. El equivalente a las notas de voz en WhatsApp llegó por sorpresa a Twitter y para algunos pocos usuarios, lo que generó un poco de confusión. Esta característica tendrá consecuencias en la red social que veremos en los próximos días.

Pero existe un problema, y es el tema de la discapacidad. Hay personas discapacitadas que por diversas cuestiones no puede escuchar audios o en su defecto no es capaz de atenderlos bien. Para ello algunos usuarios ya han hablado de una función de subtítulos que Twitter debería incorporar, al menos en el apartado de accesibilidad.

Y no, esta función no existe todavía. No obstante, hay una manera de poner subtítulos en Twitter gracias a Android 10 y su función de subtítulos automáticos. Una función que no está en todos los Android y que tiene una activación distinta en cada smartphone, pero que puede ser tremendamente útil para muchos.

Subtítulos en audios de Twitter

Así. Funciona muy bien. El subtitulado se puede reubicar en la pantalla pic.twitter.com/xvWdhq7VPz — Ricardo Sametband (@rsametband) June 17, 2020

La función de la que hablamos permite poner unos subtítulos automáticos que aparecerán en pantalla con cada vídeo que pongamos. Esta fue una de las grandes mejoras de Android 10, y que prometía ser una grandísima ayuda para las personas discapacitadas que no pudieran escuchar metrajes de esta clase.

Tal y como explica Ricardo Sametband, los subtítulos funcionan perfectamente con los audios de Twitter. Simplemente los activamos y los subtítulos aparecerán, dándonos la posibilidad de "leer" el audio de Twitter que tenemos delante. No obstante, hay ciertos problemas: no todos pueden acceder a estos subtítulos.

Subtítulos limitados

Irónicamente, los subtítulos no están disponibles para todo el mundo. Sí, es extraño esto debido a que no deja de ser una función de accesibilidad (y, de nuevo, una de las grandes estrellas de Android 10). Pero la característica no solo está limitada en cuanto a idioma, puesto que solo está disponible en inglés; también lo está en lo que a smartphones se refiere.

Por ahora, solo los smartphones Pixel y los Samsung Galaxy S20 tienen acceso al Live Caption. Si no tienes un Google Pixel o un S20, sentimos decirte que no podrás activar los subtítulos. Es cierto que Google anunció en su día que los subtítulos llegarían a prácticamente la totalidad de los dispositivos Android de la actualidad, pero no hay fecha exacta para ello.

No obstante, que esta medida se popularice en territorios como Estados Unidos puede sentar el precedente ideal para Twitter y darle la excusa para añadirle subtítulos. Sí, podrían fallar y ser imprecisos, pero no dejarían de ser subtítulos que muchos agradeceríamos sobremanera.