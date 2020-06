Con lo nuevo de Chrome puedes enlazar a cualquier texto de una página web

Google ha lanzado una extensión para Chrome que permite enlazar a cualquier parte del texto de una página web, de manera simple y automática.

Pongamos que has leído recientemente un análisis de un producto en OMICRONO, y has encontrado una parte que te interesa mucho, o que quieres compartir con alguien. Normalmente, no tienes más remedio que compartir el enlace, e indicar qué es lo que quieres que lea.

Si quieres guardar el enlace para leerlo después, eso puede ser más complicado; puede que tengas que usar un servicio de marcadores como Pocket para ponerle una nota explicativa. En otras palabras, cuando compartes un enlace compartes toda la página, y no sólo una porción.

Google lanza una extensión muy útil para Chrome

Lo nuevo de Google cambia esto, y aunque parezca algo muy simple, puede suponer una gran diferencia en nuestro uso diario de Internet. Se trata de una extensión para el navegador Chrome, llamada 'Enlace al fragmento de texto', y el nombre lo dice todo.

Con esta extensión, podemos conseguir un enlace que no solo dirigirá a la página en cuestión, sino también a la parte de texto que nos interesa compartir o resaltar.

La extensión se integra directamente en Chrome. Sólo tenemos que instalarla desde la Chrome Web Store, y a partir de entonces aparecerá como una nueva opción en el menú contextual, cuando hacemos click derecho.

La nueva extensión de Google añade una opción en el menú contextual Omicrono

Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el texto que queramos compartir, pulsar el click derecho, y pulsar en 'Copiar enlace al texto seleccionado'.

Sólo para Chrome

Sólo tenemos que pegar el enlace donde queramos, como en una app de mensajería o en redes sociales, y los que pulsen ese enlace abrirán la página directamente por la parte del texto en cuestión. Además, el texto estará resaltado, como si lo hubiesen subrayado con uno de esos rotuladores fluorescentes.

De esta manera, podemos indicar fácilmente de qué parte del texto estamos hablando, sin necesidad de indicarlo o de decir nada. Chrome hará el resto. El 'truco' está en el propio enlace, que incluye instrucciones para que el navegador salte al texto seleccionado y lo resalte.

Así aparecen los textos resaltados con la nueva extensión de Chrome Omicrono

Esta es una extensión sencilla pero genial para compartir datos e información que hayamos encontrado. Sólo hay una pega: sólo funciona en Chrome y navegadores basados en el mismo código, como el nuevo Edge de Microsoft.

No me refiero a que la extensión sólo esté para Chrome, es que el enlace que genera sólo funciona como debería en navegadores basados en Chromium. Por ejemplo, si intentamos cargar el enlace en Firefox, sólo se cargará la página web, y no saltará al texto que queremos.

Esa es una pega importante, ya que implica que no todo el mundo podrá ver lo que estamos enlazando; pero seguramente es el resultado de que la extensión use una funcionalidad que Firefox no tiene (o más probable, que en su caso sea diferentee).