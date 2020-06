El curso de la Policía con el que aprender de ciberseguridad gratis

Internet es una herramienta maravillosa capaz de facilitar ingentes cantidades de información de cualquier temática en tan solo unos segundos. Sin embargo, como ocurre con casi todo, también tiene su lado oscuro.

Los estafadores se han modernizado al ver en la red una oportunidad de oro para engañar a los usuarios y tratar de sacar tajada económicamente hablando. De ahí la importancia de que la sociedad comience a formarse en ciberseguridad.

Buscando precisamente cubrir esas carencias, la Policía Nacional acaba de lanzar un curso online totalmente gratuito centrado en la ciberseguridad: C1b3rWall Academy. Os explicamos cómo podéis registraros, así como todos los detalles sobre el curso.

C1b3rWall Academy

Casimiro Nevado, profesor de la Escuela Nacional de Policía y coordinador de C1b3rWall Academy, explica a OMICRONO que la estadística de cibercrímenes aumenta exponencialmente año tras año. "Estamos detectando que hay un desplazamiento de la delincuencia al ciberespacio y tenemos que estar preparados".

Curso de ciberseguridad de la Policía Nacional

Con esa idea en la cabeza, el año pasado celebraron el I Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, al que acudieron 4.000 personas. Debido a las limitaciones actuales por el brote de coronavirus, será imposible que se celebre una segunda edición, por lo que han decidido crear C1b3rWall Academy, un curso online gratuito sobre ciberseguridad.

Nevado tiene claro que la formación va a cambiar y más en un campo como el de la ciberseguridad, en el que las reglas cambian constantemente. "Ya no nos podemos dedicar a tener un libro y a memorizarlo, hay que adaptarse a estos tiempos".

¿Hackers y policías juntos?



¿Todavía estamos así para que nos hagan esa pregunta?



Las principales comunidades de hacking del país, y alguna de fuera, junto a los hackers de la Administración y las empresas.



Todos unidos para formarnos y combatir mejor a los ciberdelincuentes! pic.twitter.com/ih6DqxHWKj — C1b3rWall (@C1b3rWall) June 11, 2020

Para Nevado, el curso que van a impartir es una gran oportunidad para cualquier ciudadano que quiera formarse. "Nuestra idea es llegar al máximo número posible de ciudadanos. La concienciación y formación de todos es fundamental, ya que el ciberdelincuente va a atacar al eslabón más débil".

¿Qué aprenderé?

Cabe recalcar que cualquiera que quiera aprender sobre ciberseguridad puede apuntarse a este curso gratuito. De hecho, al ser online ya hay inscripciones de todo el mundo. Nevado asegura que ya han recibido más de 35.000 inscripciones con alumnos de hasta 64 países.

El curso estará dividido en 15 módulos, en cada uno de los cuales se tratará una materia de ciberseguridad y los usuarios podrán visualizar ponencias de expertos en el temario. A continuación un vídeo con las materias que se impartirán:

Curso sobre ciberseguridad de la Policía

Cada módulo se lanzará con una periodicidad aproximada de 15 días, los dos primeros lo harán durante este mismo mes de junio, y no se realizarán exámenes ni se pedirá la entrega de actividades. Al acabar el curso, se entregará un diploma a los que lo hayan completado.

Cómo apuntarse

Para inscribirte en C1b3rWall Academy basta con que pinches aquí. Tan solo tendrás que indicar tu país y rellenar los campos referentes a tu nombre, apellidos, correo electrónico y ocupación.

Registro en C1b3rWall. Alex Branco Omicrono

Si lo has hecho correctamente debería aparecerte un mensaje como el de la imagen superior. No te preocupes si no recibes el correo electrónico inmediatamente, ten en cuenta que están gestionando un elevado número de inscripciones.

Teniendo en cuenta que cada 15 días se lanzará un módulo nuevo, Nevado cree que todos los módulos estarán subidos a la plataforma en cinco o seis meses, aunque su idea es que el curso sea permanente y se vayan añadiendo más contenidos con el paso del tiempo. Como es lógico, los usuarios podrán apuntarse y hacerlo a su ritmo, ahí es donde reside la comodidad de hacerlo online.

No cabe duda de que C1b3rWall Academy es una excelente oportunidad para formarse en ciberseguridad en un mundo en el que lo digital cada vez cobra más relevancia. Aquellos que se animen a inscribirse tienen mucho que ganar y nada que perder.