PAC-MAN celebra su 40 cumpleaños y resucita gracias a la Inteligencia Artificial

Si tenéis ya alguna cana en vuestra cabeza, quizás recordéis PAC-MAN, el mítico juego que hoy cumple nada más ni nada menos que 40 años. Un título que marcó a toda una generación desde su mismo lanzamiento en el año 1980.

Tanto si lo jugaste como si no, ha sido un juego tan importante y tan querido por muchos que no faltarán las muestras de cariño por parte de empresas del sector de los videojuegos. Es el caso de Nvidia, que ha querido homenajear a este videojuego con un particular logro: crear un juego desde 0 con una Inteligencia Artificial.

Nvidia celebra así el 40 aniversario de PAC-MAN con la IA GameGAN, que ha conseguido generar partidas de PAC-MAN sin apoyarse en un motor gráfico y en tan solo cuestión de días. Un logro que por supuesto hace honor al videojuego que supuso la infancia de muchos de nosotros.

Una IA crea un PAC-MAN

Nvidia, en colaboración con Bandai Namco, han celebrado el 40 aniversario de Zelda relanzando el videojuego pero sin depender de un motor gráfico. ¿Cómo lo han conseguido? Con ingeniería inversa a través de un modelo de Inteligencia Artificial llamado GameGAN.

El modelo ha sido entrenado po los investigadores de Nvidia, usando unos 50.000 episodios mostrando el juego. Ha llegado a un estado tan avanzado que GameGAN es capaz de crear una versión totalmente funcional de PAC-MAN sin motor gráfico. Este modelo de red neuronal simplemente imita el motor gráfico de un juego para replicarlo.

Saca partido de las 'Generative Adversial Networks o GANs. Los modelos basados en GAN están compuestos por 2 redes neuronales enfrentadas, una que gnera y otra que "discrimina". Gracias a esto, los modelos GAN crean contenidos convincentes para el público, ya que intentan imitar lo máximo posible los juegos.

Todos podremos probarlo

Nvidia ha desarrollado GameGAN con otra tarea en mente: acelerar el proceso creativo de los desarrolladores, ya que es capaz de diseñar niveles de forma automática, lo que se lleva un buen pedazo de desarrollo. Los investigadores en IA también se pueden beneficiar de este modelo a la hora de crear sistemas de simulación para entrenar máquinas autónomas.

Lo mejor de este lanzamiento es que Nvidia lanzará este homenaje en AI Playground, de tal forma que todos podremos experimentar las demos extraídas de dicha investigación. Podremos jugar a un PAC-MAN prácticamente idéntico al original creado por IA. Sin duda, es una forma más que curiosa de darle un merecido homenaje a un juego que hoy cumple 40 años y que se constituyó como toda una revolución en el mundo de los videojuegos.