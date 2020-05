El código fuente de la Xbox ha sido filtrado en Internet

El código fuente de la Xbox original, junto con el del sistema operativo Windows NT 3.5, llevan filtrados al menos desde principios de mes.

Aunque ahora es una de las principales alternativas en el sector de los videojuegos, cuando Microsoft lanzó la primera Xbox la cosa era muy diferente. Esta era una consola más parecida a un ordenador convencional, tanto por el hardware que usaba (basado en un Pentium III) como por el software (una versión de Windows 2000).

La idea era facilitar el desarrollo multiplataforma, para que los juegos de PC pudiesen ser programados para la Xbox más fácilmente; irónicamente, esto ha hecho que la consola original de Microsoft sea una desconocida para los aficionados, relativamente hablando.

El código fuente de la Xbox se filtra

Por ejemplo, la cantidad y calidad de emuladores de Xbox creados por la comunidad es muy inferior comparado con sus rivales de la época. Apenas unos pocos juegos se pueden ejecutar en ordenadores modernos sin problemas, y la mayoría no se pueden jugar sin la consola original.

El uso de emuladores es muy polémico, al fomentar la 'piratería'; sin embargo, también tiene un papel crucial para no perder parte de la historia de los videojuegos. Ahora el desarrollo de emuladores de Xbox puede haber recibido un empujón, gracias a la publicación del código fuente de Xbox.

En concreto, la filtración de Xbox OS incluye no solo el sistema operativo en sí, sino entornos de desarrollo, emuladores, documentos de uso interno y el Xbox Development Kit usado por desarrolladores en su día para crear juegos.

El código fuente de Windows NT 3.5 también ha sido filtrado Omicrono

Junto con Xbox OS, la filtración también incluye el código fuente de Windows NT 3.5, una versión lanzada en 1994 para servidores y ordenadores de trabajo. La versión 3.5 no duró mucho (la 3.51 salió apenas meses después), y es poco probable que esta filtración afecte a nadie; ya hace muchos años que Microsoft no da soporte a Windows NT, así que los problemas de seguridad que tuviese no han sido solucionados.

¿Desvelará los secretos de Xbox?

Xbox OS era una versión de Windows 2000, con soporte de DirectX 8 y con la mayoría de las partes innecesarias eliminadas; estaba diseñado para un procesador Intel Pentium III modificado. Todas estas modificaciones son las que hacen que sea tan difícil crear un emulador.

Sin embargo, The Verge afirma que esta filtración no tiene porqué ayudar a la creación de emuladores, ya que de hecho no es nueva, y estos archivos ya se estaban compartiendo de manera privada entre los entusiastas.

Sea como sea, Microsoft ha declarado que está investigando esta filtración, pero no ha aclarado si es real o si proviene de sus servidores.