Los móviles de Huawei seguirán sin los servicios de Google: EE.UU prolonga el veto

Confirmado: los móviles de Huawei seguirán sin servicios de Google. El duro veto que Estados Unidos impuso a la compañía china y que parecía haber llegado a su fin seguirá vigente un año más; así lo ha anunciado Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos ha apelado a la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la cuál le sirve para evitar que empresas localizadas en Estados Unidos usen equipo de telecomunicaciones que no sean seguros para el país. Exacto; el bloqueo se justifica, de nuevo, en referencia a las redes 5G, en las cuales Huawei es pionera internacional.

¿Qué significa esto para Huawei? Simple: sus móviles seguirán sin poder acceder a los servicios de Google y peor aún, los dispositivos alternativos de Huawei como sus ordenadores dependerán de permisos y prrórogas para poder seguir usando software y hardware estadounidense. Lo que deja la puerta abierta para el uso de HarmonyOS, su sistema operativo multiplataforma.

Los móviles de Huawei seguirán vetados

Los móviles de Huawei que se lancen este año y que queden fuera de la certificación de Google tras el veto no podrán llevar los servicios de Google. Es cierto que existen maneras de instalar estos servicios de forma no oficial, pero entraña ciertos problemas; algunas apps dejan de ser compatibles y en muchos casos no se pueden hacer tareas mundanas como realizar pagos móviles.

Huawei P40 Pro. Fernando Álvarez del Vayo

En el caso de los portátiles de Huawei, los Huawei MateBooks que suelen usar hardware y software estadounidense, Huawei se ha valido de prrórogas y permisos especiales para poder lanzar estos dispositivos sin problemas. Estos permisos se han ido extendiendo a lo largo del tiempo, pero perfectamente se podrían terminar pronto. Los Huawei MateBook actuales seguirán recibiendo actualizaciones y soporte por parte de Huawei, pero esto podría no ser así para los futuros dispositivos que se lancen.

Lo mismo ocurre para los dispositivos de Huawei certificados por Google antes del veto, como la gama Huawei P30. Estos seguirán pudiendo usar los servicios de Google sin problema alguno, y tanto estos como los móviles actuales seguirán recibiendo actualizaciones. También llegarán actualizaciones a los móviles de Huawei sin los servicios, pero estas serán actualizaciones provenientes de la marca china.

Por ahora, los móviles de Huawei que salgan al mercado tendrán que funcionar con los Huawei Mobile Services, es decir, los servicios propietarios de Huawei. Unos servicios, por cierto, en los que Huawei está invirtiendo muchos recursos para competir contra Google.

HarmonyOS, la alternativa

HarmonyOS Huawei

Sería muy ingenuo pensar que Huawei no iba a responder contra estos vetos. Hace casi un año Huawei presentó HarmonyOS, un sistema operativo multiplataforma que suscitó la sorpresa de muchos. No es para menos, ya que además de ser una alternativa al Android dominado por Google, también lo era para Windows y Mac.

HarmonyOS es, en esencia, un sistema operativo que podrá funcionar tanto en smartphones como ordenadores, así como en tablets e incluso televisores de Huawei. Aún le queda recorrido, por supuesto, pero este será el sistema operativo que evitará a Huawei tener que lidiar con las prrórogas para depender de Windows y que además plantará cara a los rivales más establecidos del mercado.

Aunque esta sea el arma principal de Huawei frente al veto de Estados Unidos, es un sistema operativo nuevo que se tiene que enfrentar a alternativas mucho más conocidas y establecidas (y sobre todo, más estables). Esta extensión del veto es un duro golpe para la marca china, que tendrá que seguir apostando por sus propias alternativas para hacerse valer frente al Android de Google.