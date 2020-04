Desbloquear tu iPhone con mascarilla dejará de ser una pesadilla

Uno de los problemas del Primer Mundo que nos está dejando esta pandemia tiene que ver con los iPhone de Apple. Estamos todos prácticamente obligados a llevar mascarilla, lo cual es lógico. Pero recordemos que los iPhone con Face ID (iPhone X, XS, XR, 11...) dependen de nuestro rostro para desbloquear. Por lo tanto, desbloquear el teléfono con la mitad de la cara tapada puede ser todo un problema.

Apple se está apresurando en arreglar esto. La última beta de iOS 13 viene con una mejora que muchos agradecerán. Una vez deslicemos hacia arriba, podremos poner nuestra contraseña inmediatamente si deslizamos hacia arriba al llevar una mascarilla, tal y como podemos leer en The Verge.

Puede parecer una tontería, pero no son pocos los usuarios que están bastante molestos con el sistema actual, que nos obliga a esperar unos instantes para ingresar nuestro código de acceso. Unos instantes que pueden demorar el simple hecho de desbloquear nuestro iPhone hasta 20 segundos.

Desbloquear tu iPhone será más fácil

iPhone X.

Desbloqueamos nuestro teléfono todos los días, y el sistema del Face ID nos obliga a tener que poner nuestra cara para desbloquear nuestro iPhone. El problema es que iOS no nos deja poner el código hasta que no ha "fallado" al escanear nuestra cara. Si salimos para comprar o realizar tareas tendremos que llevar mascarilla, algo que hace que el Face ID no funcione.

La última beta de iOS 13, concretamente iOS 13.5 incluirá una opción que, una vez deslicemos hacia arriba, nos permitirá poner el código directamente, en lugar de tener que esperar esos instantes a que el Face ID, evidentemente, falle. Puede parecer una tontería, insistimos, pero hay trabajadores esenciales que trabajan directamente con su smartphone, el cual puede ser un iPhone. Y con este problema el desbloqueo puede llegar a tardar hasta 20 segundos.

El Face ID no es tan potente como muchos podrían pensar; es cierto que nos reconoce la cara incluso cuando esta está parcialmente tapada, con unas gafas o un sombrero. Pero necesita parte de nuestra nariz, boca y barbilla para poder reconocernos la cara, y una mascarilla tapa todas esas partes.

Esta característica llegará en una futura actualización de iOS que no debería tardar demasiado. Hasta entonces, los usuarios de iPhone tenemos 3 opciones: desactivar Face ID, lo cual no es en absoluto recomendable, configurar nuestra cara con una mascarilla puesta (lo que tampoco es ideal si no llevamos mascarilla todo el rato) o vivir con la molestia de desbloquear el móvil con mascarilla cuando salgas a la calle.