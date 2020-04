Gmail se cae: problemas para acceder al correo mientras teletrabajamos

Muchos usuarios están quejándose de no poder acceder a Gmail, justo cuando más gente está teletrabajando por las medidas de confinamiento por el coronavirus. El problema no parece extenderse a toda la base de usuarios, pero sí que está lo suficientemente extendido como para que empiece a notarse.

Hace una hora aproximadamente el servicio de correo electrónico de Google ha empezado a fallar. Uno de los síntomas más comunes es que la página y la app siguen funcionando, pero son incapaces de recibir nuevos correos.

Por lo tanto, si no has recibido ningún correo en las últimas horas, es posible que sea por este problema. Además, también es posible que no te dejen enviar correos, o que se quede "pillado" intentando enviarlos.

Gmail caído en cuarentena

Este problema llega justo en el peor momento, cuando más gente está optando por el teletrabajo en casa por el confinamiento. Y de hecho, esta no es la primera ocasión en la que Google deja "tirados" a los usuarios esta cuarentena; el pasado 26 de marzo los servicios más usados de Google dejaron de funcionar de manera repentina.

Sin embargo, Google ha defendido que sigue siendo capaz de ofrecer servicio a todos los usuarios, y que estos problemas no se deben a la cantidad de gente intentando conectar la mismo tiempo. En vez de eso, se reveló que el fallo de uno de los routers que gestiona el tráfico provocó la pérdida de conexión.

Google ha indicado la presencia de fallos en Gmail Google Omicrono

Al igual que la ocasión anterior, el problema ha aparecido cuando los primeros usuarios estadounidenses se han conectado en masa.

Por el momento, Google no ha especificado cuál es el problema que afecta a Gmail; pero ya ha admitido que existe, y que está investigando informes que indican interrupciones del servicio en Gmail.

