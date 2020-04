Amazon va a por Stadia, con Twitch y sus propios juegos como armas

New Worlds, uno de los juegos desarrollados por Amazon

A estas alturas ya es seguro decir que Stadia no ha tenido un buen comienzo. El servicio que nos permite jugar a videojuegos por streaming no ha conseguido hacerse un hueco en uno de los sectores más competitivos, al menos por ahora.

Puede que sea el momento perfecto para que un competidor haga realidad la idea de Stadia, pero sin sus fallos. Y ese competidor puede ser Amazon. No es ninguna sorpresa que la compañía de Jeff Bezos lleva años invirtiendo en videojuegos, pero es ahora que esa inversión puede dar resultados.

Según ha filtrado The New York Times, Amazon lanzaría una nueva plataforma de videojuegos por streaming, que por ahora tiene el nombre clave de Project Tempo.

La alternativa a Stadia de Amazon

Project Tempo funcionaría de manera muy similar a Stadia, en el sentido de que los juegos se ejecutarían en la nube. Los usuarios sólo tienen que conectarse con una app para disfrutar del juego en toda una variedad de sistemas. La gran ventaja es que el juego puede aprovechar la potencia de los servidores, mostrando gráficos que serían imposibles en un móvil o un ordenador poco potente.

Suena familiar, pero Amazon tendría un par de ases en la manga. Para empezar, el nuevo servicio estaría integrado con Twitch, la plataforma de streaming más popular entre los jugadores.

Eso nos permitiría retransmitir nuestras partidas de manera directa y fácil, sin tener que configurar nada; como Twitch fue comprada por Amazon, nuestras cuentas están asociadas y el proceso sería automático.

Crucible, uno de los juegos desarrollados por Amazon Amazon

Con la popularidad que tiene el streaming, sólo esa ya puede ser una razón de peso para elegir Project Tempo sobre Stadia.

Sin embargo, puede que eso no sea suficiente viendo cómo a Google le está costando que Stadia despegue. No es sólo que haya cierto rechazo entre los aficionados al juego por streaming, o que realmente no esté cumpliendo las promesas de calidad que Google hizo en su día. En realidad, el mayor problema de Stadia está en los juegos, o más bien, en la falta de ellos.

El catálogo de Stadia no se puede definir como "grande", y lo peor es que no está creciendo lo suficientemente rápido. De hecho, Google hasta se encuentra con problemas para regalar el acceso a nuevos juegos cada mes a las cuentas Pro; los juegos anunciados para este mes no han despertado mucho entusiasmo precisamente.

Amazon desarrolla sus propios juegos

Para Amazon ese puede no ser un problema tan grave, ya que desarrolla sus propios juegos. En 2016, Amazon presentó su propio motor gráfico para videojuegos, y formó su propio estudio de videojuegos.

Ahora, Amazon está cerca de lanzar dos nuevos títulos. El primero se llama Crucible, un juego de acción y estrategia con ambientación de ciencia ficción y basado en equipos. La comparativa con Overwatch y Fornite es obvia. El segundo es New World, un juego multijugador masivo ambientado en un siglo XVII alternativo.

Tráiler de Crucible, videojuego de Amazon

Además de para plataformas convencionales, estos dos juegos, y todos los desarrollados por Amazon, estarán disponibles en Project Tempo. Y eso ya es más de lo que puede decir Google, que sólo ahora se ha dado cuenta de que necesita avivar el desarrollo en su plataforma con sus propios estudios.

Project Tempo estaría disponible para finales de año, aunque la crisis del coronavirus puede hacer que se retrase, al igual que los dos juegos comentados.