Caída del modo online Nintendo Switch: no aguanta la cuarentena del coronavirus

Seguramente hayas ido a la tienda de Nintendo Switch para adquirir un título cone l que hacer frente al aburrimiento provocado por la cuarentena del coronavirus. Seguramente te hayas topado con un mensaje de error: exacto, se ha caído el modo online de la Nintendo Switch. Ni la eShop, su tienda de juegos ni sus servicios online funcionan correctamente.

Esta caída se ha experimentado en Estados Unidos y en diversas partes de Europa como Reino Unido. No sólo no funciona la tienda, sino que además los servicios online de juegos como Mario Kart no funcionan correctamente. Hemos probado esto en varias Switchs, y en todas ellas nos hemos encontrado problemas.

De hecho, la misma Nintendo ha confirmado los problemas que se están sucediendo. La tienda es la principal afectada, con errores que impiden entrar a ella y mucho menos descargar juegos.

El modo online de Switch, caído

Así lo ha confirmado Nintendo desde su cuenta en Japón. No es ni mucho menos el único servicio que ha estado dando problemas esta semana; Xbox Live sufrió fallos durante al menos 2 horas y en la madrugada del martes plataformas como Discord o Twitch también estuvieron dando problemas.

Otras apps también han estado teniendo problemas estos días, como Microsoft Teams. La app que se está convirtiendo en la opción preferida para hacer teletrabajo y educación remota sufrió un parón en el peor momento, cuando la cuarentena por el coronavirus está aquí y se está sufriendo. Además, llegó en unas horas laborales vitales, que impidieron a muchos el trabajar de forma telemática.

Nos ha sido imposible en nuestras consolas acceder a servicios online de juegos como Super Mario Odyssey y, además, tampoco se ha realizado la copia online de nuestras partidas en Nintendo Switch Online. Estos fallos se pueden deber a multitud de factores, como sobrecarga en los servidores por la cuarentena del coronavirus.

Nintendo-Switch-portada

No obstante, podrás jugar a tus juegos sin ningún tipo de problema aunque con las funciones de red deshabilitadas. Si estás jugando a títulos como 'Dauntless', será mejor que seas paciente y esperes a que el error sea solucionado en las próximas horas.

Tendremos que esperar un tiempo hasta que los servicios online de Nintendo funcionen con normalidad. Los problemas son intermitentes; en ocasiones funciona sin problemas durante unos momentos y el resto del tiempo se queda caído. El problema que suele aparecer hace alusión a la conexión con el servidor y la resolución de nombres DNS, lo que podría indicar una sobrecarga en el servicio.