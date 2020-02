Instagram nos dejará ponerle "apodos" a nuestros contactos y guardar las fotos que hagamos

Parece que Facebook está poco a poco mejorando Instagram, añadiendo funciones que si bien no son ningun "game-changing" sí son más que útiles para los usuarios. Gracias a WaBetainfo, canal especializado en filtrar novedades de las apps de Facebook (sobre todo WhatsApp), podemos conocer nuevas características que llegaremos a ver muy pronto.

Estas novedades son, concretamente, 3: "apodos" a nuestros contactos en Instagram, guardado temporal de fotos que tomemos con la cámara de la app en nuestra galería y a modo más anecdótico una animación que veremos cuando le damos "Me gusta" a una foto mandada o recibida.

Estas novedades aún no están disponibles, sino que han sido filtradas; esto implica que puede que no veamos estas funciones dentro de poco. Pero dado el nivel de madurez que tienen las funciones en las capturas de WaBetaInfo, todo apunta a que prácticamente están listas para su lanzamiento.

Apodos, animaciones y fotos guardadas

Nicknames en Instagram. WaBetaInfo

En las capturas filtradas podemos ver cómo es posible aplicar "apodos" a nmuestros contactos. Como en cualquier red social, Instagram permite a sus usuarios establecer su nombre de usuario y este es el que aparece para todos; con esta función nosotros podremos poner un apodo a estos contactos, para que podamos buscarlo y reconocerlo de forma más sencilla. El nombre de usuario no cambiará para el resto de usuarios.

Este apodo sustituirá a su @ para nosotros, por lo que este apodo saldrá en su lista de notificaciones. Algo similar ocurrirá con los resultados de búsqueda, para evitar tener que poner su @ original. Teniendo en cuenta el 'user' que tienen algunos, esta es una opción más que bienvenida.

Fotos recientes. WaBetainfo

La siguiente novedad nos permitirá guardar de forma temporal las fotografías que hemos tomado con la cámara de Instagram durante unos 7 días. En ese período de tiempo podremos usar esa fotografía como una cualquiera; editarla, guardarla o comaprtirla. Esto se podrá hacer con las fotos no guardadas en la galería; tras 7 días desaparecerán automáticamente. Podremos seleccionar varias de forma múltiple dentro de la misma pestaña "recientes".

Finalmente y a modo anecdótico, existirá una nueva animación para la reacción de "Me gusta" dentro de los mensajes directos. No existen fechas acerca de la llegada de estas novedades a la app oficial. Pero, de nuevo, vista la madurez de estas funciones y la celeridad de Instagram para añadir sus nuevas características, no deberíamos esperar mucho para recibirlas. Podéis ver la reacción aquí.

Via | WaBetainfo