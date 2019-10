La mayor web de pornografía infantil ha sido cerrada, y la clave ha estado en Bitcoin

Welcome to Video, la mayor web de pornografía infantil del planeta, ha sido cerrada en una operación conjunta entre el FBI y las agencias de Corea del Sur, Reino Unido y Alemania, con la colaboración de España, Francia, Italia y Arabia Saudí entre otros.

Se trataba de un gigantesco "almacén" de vídeos e imágenes centrados en el abuso a menores, que se mantenía en funcionamiento gracias a la llamada "Dark Web", el lugar más oscuro de Internet, donde el crimen campa a sus anchas.

La existencia de Welcome to Video no era precisamente un secreto, y un antiguo periodista de la CBS ha confirmado que recibió un "soplo" de hackers en noviembre de 2017; una información que no pudo corroborar por miedo a las consecuencias legales de involucrarse con la mayor red de pederastia de la red.

La mayor web de pornografía infantil ha sido cerrada

Esta página sólo era accesible con programas especializados capaces de conectarse a la "Deep Web", como Tor Browser. La Deep Web es algo así como una "Internet alternativa", que usa otros protocolos para conectar a usuarios y servidores entre sí a través de intermediarios. De esta manera, navegar con Tor Browser es más seguro de lo habitual, aunque no tanto como podrían pensar los visitantes de Welcome to Video, entre ellos una cantidad por confirmar de ciudadanos españoles.

No es sólo que hiciese falta un programa especial para visitar esta página; es que su funcionamiento se basaba en otro elemento de seguridad: Bitcoin. Para poder descargar el contenido subido a los servidores, los usuarios tenían que usar un sistema de "créditos"; para obtener estos créditos, tenían que traer más usuarios a la plataforma, o bien comprarlos directamente usando Bitcoin.

Página principal de Welcome to Video Department of Justice

La moneda virtual Bitcoin es famosa por la privacidad añadida que ofrece, pero al igual que con la Deep Web, es fácil confundir esa seguridad adicional con protección total. De hecho, la clave para acabar con esta plataforma estuvo en Bitcoin.

Los investigadores afirman en la acusación, que hoy se ha hecho pública, que consiguieron monitorizar las transacciones de Bitcoin y desenmascarar a los propietarios de las carteras. De esta manera supieron que el propietario de Welcome to Video recibió aproximadamente 370.000 dólares en Bitcoin a cambio de imágenes y vídeos de violaciones.

Pago con Bitcoin en Welcome to Video Department of Justice

Un error de seguridad en la página principal permitió a los investigadores descubrir algunas de las direcciones IP de los servidores que guardaban el contenido de la página; algo que normalmente está oculto en servicios "ocultos" de la Deep Web. Aunque gracias a esto pudieron encontrar al responsable de la página (la administraba directamente desde su hogar en Corea del Sur), la investigación de las transacciones con Bitcoin ha sido la clave para identificar a los cientos de participantes en la plataforma.

Chat integrado en Welcome to Video

El administrador de esta página fue arrestado el pasado marzo de 2018 en Corea del Sur, además de 337 personas más alrededor de todo el mundo; la investigación también descubrió a dos ex-agentes federales involucrados en la pornografía infantil.

Adrián Raya

Además de los arrestos, se ha podido rescatar a 23 menores en España, Estados Unidos y el Reino Unido. En total, la página ofrecía acceso a 250.000 imágenes y vídeos protagonizados por menores abusados sexualmente, la mayor cifra jamás encontrada en una operación semejante. Antes de ser cerrada, la página mostró un mensaje en el que presumía que sus archivos se habían descargado un millón de veces. Ahora los servidores están bajo el control de los investigadores, y muestran un mensaje de advertencia en inglés y coreano.