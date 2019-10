Lo nuevo de Instagram permite probarte gafas antes de comprarlas

Las ventas online siguen creciendo, y eso pese a los muchos obstáculos que tienen. El más complicado de solucionar es que, cuando compramos algo por Internet, realmente no sabemos cómo será hasta que lo recibamos.

Sí, tenemos fotos y vídeos del producto, pero estos no suelen representarlo del todo bien; y siempre hay pequeñas diferencias respecto a lo que te llega a casa. Y si hablamos de accesorios o ropa, es imposible saber si te quedará bien. Hasta ahora.

Gracias a nuevas tecnologías como la realidad aumentada, ya es posible tener una mejor idea de cómo será un producto, sin tener que comprarlo. Ahora es Instagram la que ha implementado esta tecnología, para su tienda online.

Instagram permite comprar con realidad aumentada

Sí, Instagram tiene una tienda online, llamada Checkout, aunque es normal que no lo sepas, ya que por el momento sólo está disponible en EEUU. Checkout permite a las marcas vender directamente a través de publicaciones de Instagram, con un enlace directo que abre un menú en el que podemos ver el precio y añadir el producto a la cesta.

A partir de ahora, también es posible encontrar una nueva opción en algunos productos, llamada "Try it on" ("pruébatelo"). Esta función usa la cámara delantera de nuestro smartphone para modificar la imagen mostrando el producto. No solo eso, sino que también permite mostrar cómo nos quedaría el producto cuando nos lo pongamos.

Por ejemplo, si nos interesan unas gafas de sol, la app detectará nuestra cara y nos pondrá una versión virtual de las gafas. De esta manera, podemos ver cómo nos quedaría o si un estilo diferente encajaría mejor con nuestro rostro.

También es posible probar barras de labios de esta manera. Aunque en este caso, la app detecta la posición de nuestros labios y les cambia el color automáticamente, dependiendo del producto que escojamos.

Instagram

Podemos hacer una foto, y compartirla en las historia de Instagram y con nuestros amigos, para que nos den su opinión.

Por supuesto, no es lo mismo que probar el producto en persona, pero es lo siguiente mejor. Para las marcas, es una manera de destacar respecto al resto, y animar a posibles clientes que hasta ahora han evitado comprar online; y para Instagram, es una manera de potenciar su tienda y atraer a más marcas.

Por el momento, sólo una pequeña cantidad de marcas se ha apuntado, ya que es necesario más trabajo que en una campaña de marketing normal; hay que diseñar un modelo tridimensional del producto en algunos casos, por ejemplo. Pero es de esperar que en el futuro cercano más marcas se apunten.