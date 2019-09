Como activar Google Assistant en Xbox One (y qué puedes hacer con él)

A modo de sorpresa inesperada, Google Assistant ha llegado a Xbox One. Microsoft ha unido fuerzas con Google para traer al asistente inteligente de los de Mountain View a la gama de consolas Xbox One, y aunque por ahora solo podemos acceder a esta función en beta y en habla inglesa, esto no se quedará en terreno anglosajón.

No; Harrison Hoffman, Senior Program Manager de Xbox, ha confirmado que traerán soporte para más idiomas antes de que se lance esta función en otoño, de tal forma que eventualmente podremos interactuar con nuestras consolas Xbox gracias a Google Assistant. Lo mejor es que podremos controlar la consola con comandos de voz ya sea a través de Android, iOS o altavoces inteligentes.

Aunque esto pueda tardar, es posible probar ya dicha función. Recordamos, está en habla inglesa y aunque se puede probar hay pocas opciones, pero nos muestra un futuro no muy lejano en el que tan solo tendremos que hablar para manejar nuestros centros de entretenimiento.

Te enseñamos a activar Google Assistant en Xbox One

Debemos insistir en que, por ahora, esta función está disponible en inglés, por lo que tendrás que lanzar los comandos en ese idioma. Además es una función en beta; podría presentar fallos e inestabilidad, ya que está destinada a su testeo. Sin embargo podremos activarla de esta forma:

Debemos apuntarnos en este grupo de Google.

A continuación tendremos que iniciar sesión en Xbox.

Abre la app Google Home y dale al botón "+".

Dale a "Configurar un nuevo dispositivo".

Dale a "¿Ya tienes algo configurado?"

Busca "[beta] Xbox".

Por último, inicia sesión e n la cuenta de Microsoft que uses en la Xbox. Sigue las instrucciones que verás en pantalla.

No se sabe la fecha en la que dicha integración saldrá de la beta, y sobre el soporte para más idiomas no tenemos más datos aparte de la promesa de recibirlo antes del lanzamiento. Será en otoño, por lo que podemos esperar que la fecha oscile entre octubre y diciembre.

Si quieres conocer todos los comandos que podemos usar por ahora, Hoffman los ha publicado en Reddit. Es una lista escueta, pero entre otras cosas estos comandos nos permitirán encender o apagar la consola, iniciar juegos, subir el volumen en la Xbox o realizar capturas de pantalla. Esto puede cambiar cuando optemos a más idiomas, así que tenlo en cuenta.

Si bien es una fase muy temprana de la integración, nos muestra lo que podría ser un precedente para que Google Assistant y otros asistentes lleguen a nuestras consolas. Desde luego estos comandos son útiles, y consolas algo más populares como la PlayStation 4 o la Nintendo Switch se verían altamente beneficiadas de estos añadidos.