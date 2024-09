La potente sierra circular de Lidl que arrasa en España y tiene el precio más barato: es muy segura y precisa

Las sierras circulares se han convertido en una herramienta esencial para los aficionados al bricolaje y los trabajos manuales en España. Su versatilidad y eficiencia son perfectas para realizar cortes limpios y precisos en una variedad de materiales, por lo que no es de extrañar que sean una de las herramientas más populares entre los amantes del bricolaje.

Lidl se ha consolidado como uno de los referentes en el mercado de este tipo de herramientas, ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos. Su catálogo de herramientas es muy valorado precisamente por su excelente relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción habitual para quienes buscan ampliar su colección de herramientas de bricolaje sin gastar una fortuna.

En este sentido, Lidl cuenta con una de las mejores sierras circulares del mercado a un precio increíble. Y es que, actualmente la herramienta de la que te hablamos está disponible por menos de 40 euros. Esta sierra circular destaca por su potencia de 1350 W, control de velocidad variable y su diseño ergonómico, lo que la hace ideal tanto para aficionados como para profesionales.

Además, la sierra cuenta con características avanzadas, como un arranque suave controlado electrónicamente y la posibilidad de ajustar tanto la profundidad como el ángulo de corte, lo que permite trabajar con diversos materiales y obtener resultados mucho más precisos.

A continuación, te contamos todo sobre las especificaciones técnicas de esta herramienta, para que conozcas todos los detalles que la convierten en una opción imprescindible en cualquier taller.

La mejor sierra circular de Lidl

Esta sierra circular y manual de Lidl destaca por su precisión y seguridad, por lo que es una excelente opción para los aficionados al bricolaje y los profesionales gracias a su potencia de 1350 W. Además, destaca también por ser una de las herramientas más rebajadas de Lidl: actualmente se encuentra disponible por solo 39,99 euros en la web.

En cuanto a sus características técnicas, esta herramienta ofrece un régimen de ralentí ajustable entre 2500 y 5500 min-1, que permite adaptarla a diferentes tipos de materiales, como madera maciza, aglomerado, plástico y materiales de construcción ligeros. El diámetro de la hoja de sierra es de 190 mm, lo que facilita cortes amplios y precisos.

Sierra circular de Parkside, disponible en Lidl.

Entre sus características más destacadas, está que cuenta con un control de velocidad variable que se ajusta de forma óptima según el material y un arranque suave controlado electrónicamente (Soft Start), lo que asegura un inicio progresivo para mayor seguridad. Además, su profundidad y ángulo de corte son completamente ajustables, permitiendo cortes de hasta 65 mm a 0° y 44 mm a 45°. El ángulo de corte también es personalizable entre 0 y 45°, lo que añade aún más versatilidad a la herramienta.

El diseño ergonómico del mango, con un interruptor de seguridad accionable por ambos lados, garantiza comodidad durante el uso prolongado. Además, el agarre antideslizante proporciona un manejo firme y seguro. La sierra incorpora una cubierta protectora pendular con palanca de retracción y cuenta con una conexión para aspiración externa de polvo, lo que ayuda a mantener limpio el área de trabajo. Además, el cambio de la hoja de sierra es sencillo gracias al sistema de bloqueo de husillo (Spindle Lock).

Accesorios y opiniones

Incluye dos hojas de sierra de 190 mm de diámetro, una de 24 dientes premontada para madera y otra de 48 dientes para cortar tanto madera como plástico. También se suministran varios accesorios útiles, como un tope paralelo, una llave Allen y un adaptador para la aspiración externa de polvo.

Está fabricada con materiales resistentes como plástico y aluminio, la sierra tiene un peso aproximado de 4,145 kg, lo que asegura un manejo sólido y preciso en cualquier tipo de corte.

Una herramienta versátil, segura y de gran calidad, que ya cuenta con algunas de las mejores opiniones en la web de Lidl: "Estoy muy contento con el producto. Antes de comprarlo visité 3 tiendas de bricolaje y comparé todas las opciones y características de cada una. En cuanto a calidad y precio no hay una mejor", "Estoy muy satisfecho con la sierra manual de Parkside, me ha ayudado mucho. El precio también es excelente, no me arrepiento de la compra", son algunas de las que pueden leerse en la web.