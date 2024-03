Adiós a bajar la basura a diario: el cubo de reciclaje ideal para cocinas pequeñas que arrasa en España

Cada vez estamos más concienciados con la importancia de reciclar, si bien el problema que nos encontramos en muchos hogares es que almacenar en casa todos los envases y residuos de la cocina no siempre es sencillo por falta de espacio. Sin embargo, este es un problema que se puede solucionar gracias a Leroy Merlin y su cubo de reciclaje para cocinas pequeñas, con el que no te hará falta bajar la basura a diario.

El cubo de reciclaje para cocinas pequeñas de Leroy Merlin

Se trata de un cubo de basura y reciclaje que es ideal para todos los que están preocupados por el reciclaje y la falta de capacidad en el hogar, el cual ofrece una capacidad de hasta 69 litros. Se encuentra compuesto en total por cuatro compartimentos, que son dos cubos de 11 litros, uno de 47 litros y un cubo adicional de 4 litros para residuos orgánicos. Este último se puede integrar en el cubo grande o extraerse por completo, según las necesidades de cada hogar.

Este cubo cuenta con cubos extraíbles y un asa para poder facilitar que se saquen y limpien. Además, posee unas ruedas que se encuentran situadas bajo los cubos inferiores y que ayudan a moverlo, sin olvidar que es un contenedor dotado de tecnología de infrarrojos para la apertura y cierre automático de la tapa, de forma que evitarás mancharte las manos. Con solo acercar la mano a unos centímetros del sensor, podrás utilizarlo con comodidad.

Cubo de reciclaje para cocinas pequeñas. Leroy Merlin

Su cierre es lento y silencioso, lo que aporta una mayor comodidad, contando además con un cuerpo de acero inoxidable que le da un aspecto similar al de un frigorífico, aportando robustez y calidad, y provocando que pueda quedar a la perfección en el hogar. Sus dimensiones son de 82,5 x 42 x 31,5 cm y actualmente se vende por 159,90 euros.

Cómo organizar el reciclaje en el hogar

Cuando pensamos en organizar el reciclaje en casa no hay que hablar tan solo de los residuos que corresponden a cada contenedor y color, ya que disponer de un espacio de reciclaje bien organizado facilitará que toda la familia sea parte de este hábito enfocado al cuidado del medioambiente.

Además, se debe tratar de integrar este espacio de reciclaje en la organización de la cocina, porque de esta manera será mucho más sencillo poder llevar a cabo esta rutina e incluso puede ser parte de la decoración. Algunos consejos para organizar el reciclaje en el hogar son los siguientes:

Organización por colores

Una de las formas más evidentes y eficientes de organizar el reciclaje en casa es hacerlo por colores, con los que se correspondan con los que encontrarás en la calle cuando quieras deshacerte de los residuos en sus respectivos contenedores.

Para ello, una buena forma de tenerlo claro es usar bolsas de basura con el color correspondiente a cada tipo de residuo. Si no puedes tener tantos cubos para poder recurrir a esta opción, puedes usar cubos compactos que tienen su interior compartido para ahorrar espacio o bien optar por el cubo de basura de Leroy Merlin que nos ofrece una gran versatilidad y posibilidades de reciclaje.

Busca soluciones originales

Una de las maneras de poder reciclar de una forma eficaz es apostar por la originalidad para poder mantener la organización en el hogar. Aunque se trate de elementos que están destinados al reciclaje de residuos, esto no quiere decir que no se pueden buscar opciones bonitas y originales, sobre todo en aquellos casos en los que no se tenga algún sitio en el hogar donde camuflarlos.

Para la basura orgánica siempre será mejor optar por un cubo cerrado, ya que así se evitarán los malos olores en el hogar. En el mercado podemos encontrar cada vez más modelos que nos ayudan a tener un contenedor de basura con estilo y adaptado a cada hogar. En lo que respecta al resto de residuos, hay soluciones para reciclaje en la cocina interesantes como reutilizar cajas de madera en las que colocar botellas y frascos de cristal, cajas, cartones… En todo caso, deberás tratar de buscar la opción que mejor encaje con la estética de tu hogar.

Integra el reciclaje en el mobiliario

Tanto si tienes poco espacio en la cocina como si eres un apasionado del orden y de cocinar sin ningún obstáculo, una de las mejores opciones es colocar los cubos de reciclaje debajo del fregadero. Si tienes espacio suficiente para ello, lo ideal es la instalación de un sistema de rieles que permita deslizar el cajón con varios contenedores para poder así desechar todo con comodidad.

Si no es posible, puedes situar contenedores con tapa dentro del mueble bajo el fregadero. En todo caso, tendrás que pensar en cuánto ocupa cada tipo de residuo generado y elegir los contenedores adecuados para tu hogar.

Soluciones verticales

Por último, hay que hablar de la posibilidad de apostar por las tendencias verticales y elegir soluciones apilables que son ideales para personas que residen en pisos pequeños o que no tienen demasiado espacio en su cocina.

Los cubos con apertura delantera son ideales para este tipo de casos, sobre todo cuando son residuos que no se llevan a diario al contenedor, como sucede con el papel o los plásticos. Así podrás tener una organización eficiente sin necesidad de ocupar mucho espacio en tu hogar.