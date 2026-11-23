Qué es la tecnología SQD-Mini LED y por qué es el secreto del televisor más vendido de TCL en este Black Friday

El Black Friday es uno de los momentos del año más importantes para el mercado de televisores y TCL ha irrumpido en ventas con uno de los modelos más buscados en estos días.

Según los datos de la consultora GfK, correspondientes a la semana del 9 al 15 de noviembre, el TCL 65C8L se ha situado como la pantalla número uno en valor de ventas en el mercado nacional en el tamaño de las 65 pulgadas.

La clave de su éxito reside en la combinación de diseño, precio y la tecnología Mini LED que ofrece una calidad de visionado excelente.

¿Qué aporta el Mini LED?

Para entender qué hace especial a este modelo conviene mirar detrás del panel, concretamente en el sistema de iluminación.

Mientras que en un televisor convencional, la luz proviene de diodos grandes o situados en los bordes, lo que a menudo transforma los cielos nocturnos o escenas oscuras en un fondo grisáceo, con la tecnología Mini LED se utiliza diodos drásticamente más pequeños agrupados en una matriz trasera con atenuación local independiente, lo que permite encender o apagar zonas con extrema precisión.

Tamaño de Mini LED. TCL

El resultado es la eliminación del efecto halo que suele rodear a los objetos brillantes sobre fondos muy oscuros, logrando así los ansiados negros profundos y contrastes muy marcados sin necesidad de dar el salto a la tecnología OLED.

La compañía china introdujo esta tecnología en 2019 y desde entonces la ha ido refinando y evolucionando hasta su arquitectura de novena generación: la SQD-Mini LED.

Ahora optimiza de forma conjunta brillo, contraste y reproducción del color, incorporando una capa avanzada de Quantum Dots y filtros de color mejorados, "diseñados para favorecer una reproducción cromática precisa y estable incluso en escenas muy luminosas", explica la empresa en un comunicado.

Al mismo tiempo, dispone de un control de retroiluminación por zonas para gestionar las áreas brillantes y oscuras de la imagen con mayor precisión. De este modo, la luz roja, verde y azul se emite con mayor pureza cromática, garantizando que los colores permanezcan saturados y naturales incluso en escenas de iluminación intensa o HDR.

Un modelo de éxito

El mejor ejemplo de aplicación práctica de esta tecnología de TCL en este Black Friday es el 65C8L, un televisor que estos días se puede encontrar rondando los 1.100 euros en el tamaño de 65 pulgadas. Un argumento de ventas rompedor.

El dispositivo logra una capacidad lumínica y de contraste entre los mejores del mercado, en un precio realmente competitivo. Alcanza picos de brillo de hasta 6.000 nits y hasta 4.032 zonas de atenuación en sus diagonales mayores, lo que dota a las imágenes de un impacto visual imponente en directo.

TCL 65C8L TCL

Al panel, le acompaña un tratamiento de imagen inteligente. Lo hace con el procesador TSR AiPQ que gestiona en tiempo real la nitidez, el contraste y el movimiento para adaptar el contenido de la mejor forma posible a la tecnología del panel.

En este sentido, y con el lanzamiento del GTA VI como reclamo en el horizonte, este televisor ofrece gran fluidez en videojuegos o retransmisiones deportivas. Dispone de una tasa de refresco nativa de 144 Hz, pensada para responder a las exigencias de las consolas de última generación y retransmisiones deportivas sin tirones.

TCL también presume de uso de esta tecnología frente al OLED de la nula existencia de quemado del panel. A diferencia de los paneles OLED —cuya naturaleza orgánica puede sufrir retención permanente de imagen ante logos estáticos— "la arquitectura Mini LED LCD del C8L garantiza total tranquilidad para un uso familiar intensivo durante años", explican.