Es oficial: Apple lanza sus nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas y iMac equipados con el potentísimo chip M6

Tras muchos rumores, Apple acaba de renovar el MacBook Pro de 14 pulgadas y su ordenador de sobremesa iMac equipándolos con el potente chip M6.

Dos equipos esenciales en el catálogo de informática personal y profesional de la compañía que ahora tienen un procesador que aporta mucho más rendimiento, conectividad mejorada, más batería y más funcionalidades de IA.

Asimismo, la compañía ha aprovechado la renovación de estos equipos para actualizar su suite de aplicaciones, Creator Studio, pensando en que el usuario pueda aprovechar mejor herramientas como Final Cut Pro o Pixelmator Pro.

MacBook Pro con M6

El nuevo portátil de Apple se basa en las fortalezas del modelo anterior para únicamente cambiar por dentro.

Lo hace para ofrecer aún más rendimiento, potentes capacidades de IA integradas y conectividad más rápida, buscando satisfacer así las necesidades de universitarios, empresas o creadores.

MacBook Pro M6 con After Effects Apple

El nuevo chip M6, que se presentó el pasado agosto con el Mac mini, cuenta con una CPU avanzada de 12 núcleos con el núcleo de CPU más rápido del mundo, por lo que todo, desde tareas de productividad hasta flujos de trabajo profesionales más exigentes, se siente increíblemente rápido y con gran capacidad de respuesta.

La gran ventaja de este chip es que lleva a un portátil una GPU de 12 núcleos, que ofrece gráficos hasta un 30% más rápidos y cargas de trabajo de IA hasta un 25% más rápidas en comparación con el M5. Se trata de un enorme salto con respecto a la generación anterior pero especialmente para quienes estrenaron el chip M1, que experimentarán gráficos hasta 11 veces más rápidos y un rendimiento de IA hasta 13 veces más rápido, explica Apple.

Esta apuesta por la potencia radica en la capacidad de los ordenadores de Apple en aprovechar la IA en modo local, así como las funciones de Siri AI y Apple Intelligence en todas las apps y macOS. Clave para preservar la privacidad del usuario.

Otra de las mejoras de este equipo es la mejora en la conectividad con WiFi 7 y Bluetooth 6, así como mejora el almacenamiento para trabajar con archivos grandes y disponer de una fluidez extraordinaria en flujos de trabajo de IA exigentes.

Edición de fotografía en el MacBook Pro M6 Apple

La otra clave de este modelo es su batería. Apple promete una autonomía de hasta 24 horas sin mermar el rendimiento. "Tanto enchufada como con batería, los usuarios pueden trabajar, crear y perseguir sus pasiones desde cualquier lugar", expone la empresa.

Este modelo mantiene el panel Liquid Retina XDR —con una opción de nanotextura—, cámara Center Stage de 12 MP, sistema de sonido envolvente de seis altavoces y una amplia gama de puertos (HDMI, MagSafe 3, ranura para SDXC, conector de auriculares y tres conexiones Thunderbolt 4,).

Con respecto al precio y disponibilidad: el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 se podrá reservar desde 2.329 € (2.209 € con los descuentos para educación) a partir de mañana, 28 de octubre, y llegará a las tiendas a partir del viernes 6 de noviembre.

iMac, salto en rendimiento

El iMac también se ha renovado con el mismo procesador en su interior, con el objetivo de convertir al sobremesa con pantalla de la compañía en un ambicioso equipo en potencia y rendimiento. Todo en uno increíblemente fino.

Este dispositivo está orientado a familias, creadores y pequeñas empresas que notarán la velocidad y la potencia del salto en rendimiento que supone el M6 en todo lo que hagan.

iMac M6 Apple

Con una CPU y una GPU más rápidas con Neural Accelerators en cada núcleo, el iMac sorprenderá a los usuarios con las aplicaciones del día a día y la multitarea, a la vez que ofrece un potente rendimiento para proyectos creativos como la edición de fotos y vídeos.

Apple explica que el salto con respecto al iMac con M4 es hasta cinco veces superior en tareas de IA, el casi principal motivo por el que hacerse con un ordenador de sobremesa ahora mismo. El potencial del trabajo en local ha convertido a la compañía en una de las marcas más buscadas del mercado.

Al igual que sucede en el MacBook Pro, también dispone de WiFi 7 y Bluetooth 6, aunque aquí disponemos de conexión Gigabit Ethernet de 2,5 Gb y también almacenamiento rápido.

Este modelo apuesta por una pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, cámara, altavoces y micrófonos de alto rendimiento, cuatro puertos Thunderbolt 4, accesorios a juego de las terminaciones de color y la potencia de macOS 27 completan la experiencia.

iMac M6 Apple

Con respecto a las terminaciones, está disponible en siete colores (azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata).

En cuanto al precio y la disponibilidad, se podrá reservar a partir de mañana y llegará a las tiendas a partir del 6 de noviembre. El modelo con el chip M6, CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos está disponible desde 1.819 € (1.759 € con los descuentos para educación), mientras que el iMac con CPU de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos está disponible desde 2.019 € y (1.899 € para educación).

Creator Studio te da más

En paralelo a la mejora del MacBook Pro y del iMac, Apple también ha mejorado Creator Studio. Su suite de aplicaciones para productividad ahora incorpora más opciones —especialmente para vídeo, fotografía y música— manteniendo el precio de 12,99 € al mes (o 129 € al año).

Entre las novedades se encuentra que Final Cut Pro para Mac ahora integra MotionVFX, una amplia colección de efectos visuales, plugins, transiciones, plantillas y herramientas de gráficos animados, y ofrece la posibilidad de editar directamente en Pixelmator Pro.

Final Cut Pro para Mac Apple

La Pixelmator Pro añade Generate Fill, una herramienta que permite editar imágenes a partir de descripciones. Para ello, los creadores solo tienen que hacer un círculo alrededor de la zona que quieren cambiar de la imagen y explicar lo que quieren.

Además, el centro de contenidos seleccionados por Apple ahora incluye recursos de vídeo y también está disponible en Final Cut Pro.

Pixelmator Pro Apple

Se ha mejorado también Logic Pro para Mac, que ahora permite usar un nuevo asistente inteligente en versión beta, una versión mejorada de Divisor de Stems que separa la batería y un explorador rediseñado que incorpora todos los sonidos, con comprensión musical e incluso una biblioteca de Splice.



Asimismo Keynote, Pages y Numbers incorporan nuevas prestaciones de IA en versión beta, como asistentes que entienden el contexto de los documentos , y compatibilidad con el Model Context Protocol (MCP) para la automatización de procesos. También se han añadido vídeos de archivo al centro de contenidos, así como nuevos temas y plantillas premium.