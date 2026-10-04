JBL lanza en España sus nuevos altavoces portátiles: un espectáculo de luces y un modelo para grandes fiestas

JBL, uno de los mayores fabricantes de productos de audio, ha actualizado su catálogo de altavoces portátiles con dos nuevas propuestas muy diferentes en tamaño y propósito, pero que tienen algo en común: potencia acústica con iluminación ambiental sincronizada.

Por una parte, la firma ha presentado el JBL Pulse 6, un altavoz portátil pensado para el uso diario que renueva completamente su diseño; en el otro extremo tenemos el JBL PartyBox Ultimate 2, un altavoz gigante pensado para grandes eventos y fiestas y que es el modelo más potente de la marca hasta la fecha.

El Pulse 6 es, evidentemente, el modelo que se centra en la portabilidad; ha adoptado una nueva filosofía de diseño que lo hace más parecido a una lámpara portátil, con iluminación de 360 grados, algo especialmente notable cuando activamos el sistema de luces que afecta a todo el chasis del dispositivo.

La gran novedad en esta generación es la nueva asa metálica superior que también cuenta con iluminación propia integrada, con un total de 16 temas de luz personalizables divididos entre 10 modos ambientales y 6 para fiestas.

Además, incorpora funciones como el modo Puesta de Sol, para graduar la luz poco a poco y ayudarnos a dormir, o el modo Lámpara de Mesilla, que se activa fácilmente, dando dos toques en el altavoz y permite obtener un ambiente cálido y reconfortante.

En lo técnico, el Pulse 6 integra el sistema de optimización AI Sound Boost para reducir la distorsión a volúmenes altos y cuenta con conectividad Bluetooth 6.0, compatibilidad con la tecnología Auracast para conectar varios altavoces entre sí y reproducción por cable mediante USB-C.

JBL Pulse 6 JBL Omicrono

Su batería alcanza hasta 12 horas de reproducción continua con una sola carga, y es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, por lo que podemos usarlo sin preocupaciones en el exterior además de en casa.

Pero si realmente queremos potencia para nuestras fiestas en jardines y plazas, el JBL PartyBox Ultimate 2 es el modelo a elegir, al entregar una potencia de 1.500 vatios, lo que supone un incremento de más del 36% respecto a la generación previa.

Para aprovechar ese nivel de potencia, el equipo combina dos tweeters PEN de nivel profesional, dos altavoces de rango medio de 5 pulgadas y dos woofers de 10 pulgadas cada uno, diseñados para ofrecer graves de gran profundidad.

Una de las grandes novedades de esta generación es que el PartyBox Ultimate 2 es el primer modelo de la familia con pantalla táctil integrada en el dial de volumen superior, lo que permite visualizar datos como la canción que suena o acceder al control de efectos de luz.

JBL PartyBox Ultimate 2 JBL Omicrono

Hablando de eso, este modelo cuenta con un sistema de iluminación de última generación que combina efectos dinámicos en cadena, iluminación multicapa con efecto de profundidad y movimiento, y proyección directa al suelo.

Este altavoz permite conectarse con todos nuestros dispositivos gracias a la presencia de WiFi 6, Bluetooth LE Audio, AirPlay 2, entrada de línea XLR para mesas de DJ y entrada óptica. Y si lo nuestro es el karaoke, la función EasySing es capaz de eliminar las voces de las canciones y es compatible con micrófonos JBL EasySing.

Ambos altavoces estarán disponibles en España a partir del próximo 6 de octubre de 2026. El JBL Pulse 6 saldrá a la venta por un precio oficial de 299,99 euros, mientras que el impresionante JBL PartyBox Ultimate 2 se podrá adquirir por 1.599 euros.