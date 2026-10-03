Llega a Aldi el robot aspirador friegasuelos capaz de eliminar la suciedad de una pasada: cuesta solo 99,99 euros

Los robots aspiradores se han convertido en una gran ayuda para mantener nuestra casa limpia, porque funcionan por sí solos y nos permiten centrarnos en otras tareas del hogar; sin embargo, no es menos cierto que también son muy caros.

Por eso, el anuncio de Aldi de que va a poner un robot aspirador de oferta es una buena noticia, especialmente por lo completo que parece. El nuevo Robot Aspirador Friegasuelos de Ambiano está ya disponible por solo 99,99 euros.

Este producto forma parte de una nueva selección de ofertas en Aldi dedicada al cuidado del hogar que ha llegado a todos sus establecimientos a partir de este sábado 3 de octubre y que se mantendrá hasta agotar las existencias disponibles.

Este robot destaca por ofrecer en un formato único las tareas de aspirado y fregado, ejecutándolas en la misma pasada para reducir la duración del ciclo y permitiéndonos tener el suelo listo en menos tiempo.

En el apartado técnico, cuenta con un motor de 28 W de potencia y una capacidad de succión que alcanza los 2.700 Pa. Para adaptarse al estado del suelo o al tipo de suciedad, el dispositivo integra cuatro modos de funcionamiento configurables.

Este robot cuenta con una batería interna que proporciona hasta 100 minutos de autonomía continuada. Una vez completado el ciclo de trabajo o en caso de que la carga descienda a niveles bajos, el propio robot retorna de manera autónoma a su estación de carga, que viene incluida con el aparato.

El robot de Aldi se puede controlar por el móvil Aldi Omicrono

El dispositivo se puede controlar de dos formas diferentes. Por un lado, se incluye un mando a distancia que nos permite un cierto control sin necesidad de levantarnos del sofá. Pero también es posible vincularlo a una aplicación para dispositivos móviles, desde la cual se puede consultar el mapa con el recorrido realizado en cada habitación y programar rutinas de limpieza para que funcione por sí solo.

Junto al robot, la cadena de supermercados Aldi sumará a su catálogo otros dos productos tecnológicos destinados a la limpieza del hogar. El primero es un cepillo de limpieza eléctrico recargable enfocado en la desinfección de azulejos, juntas y grifería en espacios como baños o cocinas.

Ofrece hasta 50 minutos de autonomía de uso e incluye 3 cabezales intercambiables para ajustar el cepillado a diferentes materiales. Cuesta 14,99 euros.

Por último, el aspirador de cenizas es ideal para el mantenimiento de estufas de pellets, chimeneas y barbacoas. Dispone de un motor de 1.300 W con una potencia de succión de 20 kPa, un depósito con capacidad de 20 litros, un filtro plegado para retener partículas finas y una función de soplado. Cuesta 39,99 euros.