Amazon renueva sus Kindle por sorpresa: son más finos, ligeros y tienen un nuevo diseño de la pantalla sin ningún borde

Amazon ha renovado sus libros electrónicos Kindle por sorpresa. Lo ha hecho a lo grande presentando nuevas versiones de toda su gama: Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft.

Los nuevos dispositivos de lectura de Amazon ahora son más finos y ligeros, disponen de un nuevo diseño de pantalla sin bordes y un color uniforme en toda la familia que los hace más premium al tiempo que aumenta su comodidad.

Un elemento común es la nueva construcción de la pantalla. Amazon explica que el equipo de desarrollo ha rediseñado la nueva familia de dispositivos desde cero basándose en la nueva construcción de pantalla con apilamiento inverso, la primera para la categoría de los ereaders.

De este modo, los dispositivos cuentan con una pantalla uniforme sin ningún borde elevado que interrumpa la superficie de lectura. Una pantalla continua de borde a borde para una página sin interrupciones y un dispositivo más fino y portátil.

Kindle, el mejor para el bolsillo

El nuevo Kindle de 6 pulgadas está pensado para llevar a todas partes, buscando que sea el que mejor cabe en el bolsillo, así como es más ligero y delgado.

Dispone de 16 GB de almacenamiento, hasta 6 semanas de autonomía y una apertura de libros un 30% más rápida que en la versión anterior.

El nuevo diseño de la pantalla "exigió repensar cómo se ensamblan y se unen la pantalla, la luz frontal y las capas táctiles", explica la empresa en un comunicado.

Kindle Amazon

La carcasa está fabricada con materiales reciclados en colores ube (morado) y grafito, y parte de 154,99 euros.

Sin embargo, también está disponible por primera vez con carcasa trasera de aluminio. Se trata del mismo formato de bolsillo, la misma pantalla enrasada y un acabado prémium que se nota nada más cogerlo.

Se trata de un 80% de aluminio reciclado y un acabado mate. Eso sí, aquí sube el precio hasta los 194,99 € y se puede escoger entre aluminio azul alpino y aluminio verde agua.

Kindle Paperwhite, más grande y ligero

El nuevo Kindle Paperwhite por su parte también es más fino y ligero que la generación anterior. Es resistente al agua y cuenta con luz cálida autorregulable para leer cómodamente a cualquier hora, además de una autonomía de hasta 12 semanas con una sola carga.

Su pantalla es la más grande de un Kindle Paperwhite hasta la fecha y ofrece la relación de contraste más alta de la gama Paperwhite: "negros profundos, texto definido e imágenes que cobran vida en la pantalla, tanto si lees a plena luz del sol como bajo las sábanas por la noche", explica Amazon.

Kindle Paperwhite Amazon

Además, también llega la versión Signature Edition que igualmente incorpora una carcasa trasera de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz frontal autorregulable, carga mediante base de contacto y la función de doble toque para pasar página. Todo ello manteniendo un diseño más fino que la versión anterior.

Con respecto al precio, la versión de 16 GB de almacenamiento del nuevo Kindle Paperwhite está disponible en grafito desde 209,99 €, mientras que Paperwhite Signature Edition está disponible en grafito y verde agua por 259,99 €.

Kindle Colorsoft, más intensidad y calidez

También ha renovado el Colorsoft, que ahora ofrece un color similar al papel, siendo más cómodo para la vista, sin el reflejo intenso de una tablet.

"Tanto si recorres las coloridas portadas de tu biblioteca como si hojeas las páginas de una guía de viaje, un cómic o una novela gráfica, la pantalla hace que la lectura en color resulte natural", detalla Amazon en un comunicado.

Para lograr ese color incluye una guía de luz con LEDs de nitruro que mejoran el color y aumentan el brillo, todo sin perder detalle ni saturar la imagen.

Asimismo utiliza una placa posterior de óxido con formas de onda personalizadas para un rendimiento rápido y un mayor contraste tanto en contenido a color como en blanco y negro.

Kindle Colorsoft Amazon

La guía de luz contiene microdeflectores que minimizan la luz dispersa y mejoran la uniformidad, y un recubrimiento óptico ultrafino en la estructura de la pantalla mejora la nitidez.

Este modelo también dispone de la Signature Edition con carcasa de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz frontal autorregulable, función de doble toque para pasar páginas y carga mediante base de contacto.

Con respecto al precio, está disponible con 16 GB de almacenamiento en color grafito desde 299,99 €, mientras que la Signature Edition con 32 GB (grafito y granate) sube hasta 329,99 €.

Kindle para niños y accesorios

Además, la nueva familia Kindle, Kindle Paperwhite y Kindle Colorsoft llegan en versiones para niños. Lo hacen con fundas pensadas para los más pequeños diseñadas por artistas, e incluyen 12 meses de Amazon Kids+, que dan acceso a miles de libros y audiolibros.

Amazon también ha anunciado una serie de accesorios como Kindle Click (34,99 €), un mando Bluetooth compacto para pasar páginas; una funda con pasapáginas (79,99 €), se trata de una funda magnética con botones físicos; una base de carga (54,99 €), los mantiene en posición vertical al tiempo que los carga y las clásicas fundas Kindle (54,99 €), que están disponibles en tejido de punto, cuero de origen vegetal y cuero prémium granulado.