Apple lanzará su nuevo "HomePad" con pantalla a mediados de octubre: va a la conquista del hogar inteligente

Después de una larga espera, Apple por fin prepara su desembarco definitivo en la domótica con el lanzamiento de su primer centro de control para el hogar inteligente, que podría llevar el nombre de "HomePad".

Mark Gurman de Bloomberg ha filtrado que el lanzamiento del nuevo dispositivo se producirá el próximo 13 de octubre, y vendrá de la mano de nuevas versiones de los dispositivos del hogar que Apple ya ofrece, el HomePod Mini y el Apple TV.

El nuevo aparato, conocido de manera interna con el código J490, destacará por una pantalla de seis pulgadas montada sobre un soporte con altavoz integrado; fuentes cercanas al proyecto afirman que el diseño está inspirado en el icónico iMac G4 y su conjunto de peana hemisférica y brazo articulado.

La idea es que, de esa manera, el usuario tenga acceso a la pantalla desde cualquier ángulo y sin necesidad de moverse para poder acceder a las funciones desde la pantalla táctil.

Lejos de ser simplemente una manera de acceder a la app Apple Home que ya está disponible en iPad, iPhone y mac, este dispositivo integrará un sistema operativo completamente nuevo con elementos de iOS, tvOS y watchOS.

Es de esperar que el HomePad venga de la mano de una mejora y ampliación de la plataforma HomeKit para controlar dispositivos del Internet de las Cosas; esto se hará con el motor de SiriAI como base de la experiencia de uso, permitiendo gestionar nuestros dispositivos, hacer videollamadas y reproducir contenido multimedia mediante comandos de voz.

El nuevo HomePad vendrá de la mano de una renovación del Apple TV 4K, que contará con hardware actualizado para soportar funciones avanzadas de IA ejecutadas de manera local, además de un nuevo HomePod Mini muy parecido al actual pero con una nueva paleta de colores.

Diseño filtrado del nuevo Apple TV 4K MacRumors Omicrono

El lanzamiento del HomePad puede ser uno de los más importantes de la década para Apple, que pretende expandirse en el competitivo sector del hogar inteligente, y será la primera prueba de fuego para el nuevo CEO de la compañía, John Ternus.

Ternus tomó el control de Apple el 1 de septiembre, y aunque la presentación de los nuevos iPhone Duo y iPhone 18 Pro fue su primer gran evento, esos eran productos planeados por el anterior CEO, Tim Cook. El nuevo HomePad será el dispositivo que representará la nueva dirección de la compañía, que pasa por la eliminación de algunos puestos intermedios con el objetivo de agilizar los nuevos lanzamientos.

Los planes de Ternus pasan por expandir la gama de productos de Apple, con algunas informaciones incluso afirmando que Apple lanzará un nuevo dispositivo cada mes una vez que la nueva estructura de la compañía se haya establecido.