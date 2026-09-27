Xiaomi lanza sus nuevas lavadoras en España para ahorrar en la factura de la luz: parten de solo 350 euros

El 2026 está siendo el año de la expansión de Xiaomi en el sector del hogar inteligente en España, con nuevos lanzamientos cada mes. Ahora le toca el turno a dos nuevas lavadoras que complementan a las que la compañía ya lanzó en nuestro mercado.

Son los Mijia Front Load Washer 7kg y Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, dos modelos de carga frontal que destacan por sus funciones inteligentes, pero sobre todo, por una elevada eficiencia energética.

El nuevo modelo más barato de la gama es la Mijia Front Load Washer 7kg, que llega con un PVP de 399 euros pero que se puede conseguir ya con promoción por solo 349 euros y con la opción de financiación a 0% de interés a 4 meses.

Esta lavadora posee un diseño ultradelgado con un cuerpo de 421 mm de profundidad que facilita su integración en la cocina o el baño sin sobresalir. Pese a sus dimensiones compactas, tiene un tambor de 525 mm de diámetro diseñado para mejorar el movimiento de la ropa y optimizar el centrifugado.

Xiaomi se ha centrado especialmente en mejorar la eficiencia energética de sus electrodomésticos, y el resultado es evidente. Este modelo de 7 kilos presume de ofrecer un rendimiento un 20% más eficiente que la Clase A.

Un vistazo a la nueva etiqueta energética de la UE nos dice que la lavadora está calificada como que consume 36 kWh basándose en 100 ciclos de lavado, lo que es suficiente para recibir la categoría A, la más exigente.

Mijia Front Load Washer 7kg Xiaomi Omicrono

Además, la lavadora cuenta con funciones avanzadas como Power Wash, un proceso de tres pasos para eliminar las manchas más difíciles, un programa rápido de 15 minutos para cargas ligeras e incluso un botón Steam.

Al pulsar este botón, se inicia un proceso de limpieza con vapor a alta temperatura capaz de eliminar el 99,99% de las bacterias en tejidos sin deteriorarlos. Esto se puede seleccionar desde la pantalla táctil a color con 14 programas integrados.

El segundo modelo anunciado es más interesante si también necesitamos una secadora. La Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg combina las funciones de lavado y secado en un único electrodoméstico con un PVP de 649 euros, pero disponible por 599 euros en promoción y con 0% de interés a 24 meses.

En su caso, la función de lavadora es incluso más eficiente, situándose hasta un 30% por encima del estándar de la clase A; por su parte, la función de secadora se queda en la Clase D.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg Xiaomi Omicrono

La clave para obtener esta eficiencia es el nuevo motor Direct Drive conectado directamente al tambor y que permite una transmisión de potencia directa y, por lo tanto, más eficiente y con menos desgaste de componentes. De hecho, Xiaomi ofrece una garantía de 12 años para el motor, dejando clara la confianza que tiene en este diseño.

También cuenta con una serie de innovaciones, como el sistema Dual Auto Dosing, un dispensador automático de detergente y suavizante capaz de dosificar de forma autónoma el consumo durante un mes tras una sola carga.

En la cámara de remezcla, el agua y el detergente pasan por 148 canales verticales y la mezcla es proyectada a alta presión sobre la ropa con una concentración 1,5 veces mayor, lo que permite que el detergente penetre mejor en los tejidos.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg Xiaomi Omicrono

Esto reduce la duración de los ciclos, ya que la ropa no tiene que pasar tanto tiempo dando vueltas en el tambor. Por ejemplo, el programa Smart Wash se completa en 32 minutos, un 45% menos, reduciendo el consumo de agua en un 33% y el gasto eléctrico, un 40% en cargas pequeñas.

Como secadora, es capaz de procesar 3 kg de colada, dejándola lista para usar en apenas 180 minutos con sensores que controlan la temperatura en tiempo real para evitar daños en los tejidos.

Ambos modelos están integrados en la plataforma Xiaomi Home. Esto permite su control desde el móvil, seleccionando más programas de lavado de los que están disponibles en las pantallas, así como programar ciclos con un inicio diferido de 24 horas. Son compatibles con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa.