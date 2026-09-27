Razer lanza la Kiyo V2 Pro: su nueva webcam profesional 4K con vídeo más fluido a 60 FPS que redefine el streaming

Razer ha presentado la Kiyo V2 Pro, una nueva webcam profesional que llega para dar respuesta a las altas exigencias técnicas de los actuales creadores de contenido.

Hasta hace poco tiempo, alcanzar una calidad de vídeo de estudio obligaba a invertir en complejas configuraciones utilizando costosas y pesadas cámaras réflex (DSLR).

Con este nuevo lanzamiento, la popular marca de periféricos ofrece una solución integral que promete una calidad de imagen excepcional mediante un sistema totalmente accesible, diseñado de forma específica para satisfacer las necesidades diarias de jugadores, 'streamers' y profesionales del vídeo en internet.

El corazón tecnológico de esta webcam reside en su capacidad para capturar vídeo en resolución 4K a unos fluidos 60 fotogramas por segundo (FPS), reduciendo drásticamente el molesto desenfoque por movimiento.

Para lograr este ambicioso objetivo, Razer ha integrado el avanzado sensor de imagen Sony STARVIS 2, equipado con tecnología de retroiluminación.

Este componente fundamental permite a los píxeles de la lente captar una mayor cantidad de luz, lo que se traduce en un rendimiento sobresaliente en escenarios de iluminación deficiente y entrega una nitidez realista incluso en habitaciones casi a oscuras, condiciones de trabajo que resultan muy habituales para una inmensa mayoría de creadores de contenido.

En cuanto a su óptica, la Razer Kiyo V2 Pro incorpora un objetivo gran angular de 86 grados que captura escenas amplias asegurando una distorsión mínima en los bordes de la imagen.

Razer Kiyo V2 Pro. Razer Omicrono

Esta característica resulta ideal para realizar retransmisiones conjuntas, exhibir productos físicos frente a la audiencia o simplemente para mostrar todo un ecosistema de juego al completo.

Además, la cámara destaca por su vanguardista función de encuadre automático inteligente, que mediante movimientos dinámicos y fluidos de giro, inclinación y zoom sigue los desplazamientos del usuario para mantenerlo perfectamente centrado de forma natural.

A nivel de diseño exterior, cuenta con un versátil soporte pivotante universal y una útil tapa de privacidad giratoria perfectamente integrada.

El procesamiento interno de la imagen también experimenta un importante salto cualitativo. Este modelo incluye tecnología de rango dinámico ultraalto (UHDR), encargada de equilibrar de forma automática la captura para preservar hasta el último de los detalles, tanto en las sombras más profundas como en las áreas fuertemente iluminadas.

Los usuarios que busquen inmediatez pueden utilizar la función de mejora de imagen con un solo clic, que calibra rápidamente la exposición, ajusta el balance de blancos y reduce el ruido digital.

Por el contrario, los perfiles más técnicos y metódicos tienen acceso a precisos controles manuales a través de su software dedicado, permitiendo ajustar parámetros complejos con la misma profundidad que ofrecería una cámara réflex tradicional.

Para redondear esta experiencia audiovisual, la compañía ha establecido una importante asociación con Camo Studio, ofreciendo a todos los compradores una suscripción gratuita a la versión Pro de esta popular plataforma, lo que permite desbloquear funciones de control aún más avanzadas.

La nueva Razer Kiyo V2 Pro llega al mercado tecnológico con un precio de 319,99 euros.