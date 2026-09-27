El mini proyector plegable para montarte un cine en casa de 115 pulgadas y que se configura en tan sólo unos pocos segundos

El mercado de los proyectores compactos sigue evolucionando para ofrecer soluciones cada vez más versátiles a los usuarios que buscan grandes pantallas sin ocupar espacio.

En este contexto, Aurzen ha decidido dar un salto cualitativo importante con su nuevo dispositivo, un modelo que ya acaparó miradas durante la feria tecnológica IFA 2026.

Bautizado como Zip Pro, este equipo mantiene el exitoso diseño autoportante con plegado en forma de 'Z' de su predecesor, pero renueva por completo su interior para ofrecer una experiencia multimedia mucho más completa, potente y adaptada.

La marca define a esta apuesta como el primer proyector de bolsillo del mundo que integra resolución Full HD en un formato plegable de tres piezas. Gracias a un minúsculo motor óptico, el equipo logra dimensiones ínfimas al cerrarse, facilitando su transporte.

Al desplegarse, su chasis actúa como un soporte regulable que permite proyectar hacia el techo o en formato vertical. Cuenta con un sistema de imagen DLP y un brillo de 200 lúmenes ANSI, duplicando la capacidad lumínica original, siendo ideal para entornos oscuros.

Aunque su lente permite alcanzar diagonales inmensas, el fabricante recomienda tamaños realistas de entre 68 pulgadas para mantener una nitidez impecable.

La facilidad de uso es un pilar fundamental en este lanzamiento, incorporando enfoque automático avanzado y corrección trapezoidal de cuatro puntos para que la imagen de hasta 115 pulgadas se cuadre en segundos.

El proyector Aurzen Zip Pro. Aurzen Omicrono

Este aumento de prestaciones eleva el peso hasta casi 600 gramos. Sin embargo, este incremento está más que justificado por la inclusión de una batería generosa que promete hasta dos horas y media de autonomía en modo ahorro, superando holgadamente a la generación anterior.

Además, cuenta con tecnología de carga rápida y un funcionamiento sumamente silencioso que no interfiere con las sesiones de cine.

En el terreno de la conectividad, el dispositivo brilla gracias a su salida de vídeo directa, permitiendo enlazar dispositivos o consolas portátiles sin bases adicionales.

Los jugadores disfrutarán de su bajo tiempo de respuesta, mientras que los cinéfilos disponen de múltiples protocolos de transmisión inalámbrica para enviar contenido desde sus dispositivos móviles, algo necesario al carecer de un sistema operativo propio para aplicaciones nativas.

El apartado sonoro lo cubren dos altavoces integrados, aunque su conectividad inteligente permite emparejar un par de auriculares de forma simultánea para consumir entretenimiento en absoluta privacidad y sin generar molestias en el entorno.

Este proyector premium ya prepara su aterrizaje en los principales mercados. Los usuarios pueden asegurar su unidad mediante una reserva anticipada promocional por 579,99 dólares (unos 508 euros al cambio), antes de que recupere su precio oficial semanas después.

Con los primeros envíos programados para finales de octubre, Aurzen consolida una propuesta sumamente útil para quienes priorizan el diseño funcional y portátil.