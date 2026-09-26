La nueva freidora de aire de Smeg llega a España: con cocción por vapor y un diseño muy elegante para la cocina

Cada vez más hogares están metiendo una freidora de aire en su cocina, y por buenos motivos. Los expertos están de acuerdo en que es una solución más eficiente y barata que el horno tradicional, y ahora Smeg ha presentado un modelo que además es bonito.

El nuevo modelo AFC01 lanzado en España esta semana es un dispositivo muy versátil que nos va a ayudar en todo tipo de recetas, y a diferencia de otros modelos, es muy grande y nos permitirá cocinar para toda la familia.

Uno de los puntos fuertes de esta freidora de aire se encuentra precisamente en la cantidad de opciones disponibles. Las nuevas funciones Crispy y Juicy+Crispy son especialmente llamativas y no las solemos ver en otros modelos.

Este es un nuevo sistema que combina la circulación de aire caliente con la inyección de vapor de agua desde un depósito interno en el aparato. Esta técnica permite mantener el interior de los alimentos tierno y jugoso, al mismo tiempo que se crea una capa exterior dorada.

Podemos rellenar el depósito de agua de manera sencilla, ya que se extrae desde la parte superior del aparato; no es mucha agua, únicamente la necesaria para generar una humedad controlada durante la cocción.

Smeg afirma que el objetivo de este invento es ofrecer alternativas rápidas que resulten apetecibles al paladar, señalando que la idea es que cocinar al llegar a casa se convierta en un momento de disfrute y no en una tarea pasada tras la jornada laboral.

Smeg AFC01 Smeg Omicrono

Esta es una freidora de aire grande, con una capacidad de 7 litros, lo que permite cocinar varias raciones de forma simultánea en un único ciclo, lo que nos puede ayudar a ahorrar más en la factura de la luz al no tener que poner el aparato varias veces seguidas.

Podemos usar siete programas de cocción preestablecidos adaptados a diferentes tipos de alimentos y recetas, pero también podemos ajustar los parámetros de temperatura y duración de manera manual desde la pantalla táctil superior.

Así mismo, el cajón cuenta con una ventana transparente con iluminación interna integrada, por lo que podemos seguir el estado de la cocción de manera visual sin necesidad de abrir el recipiente e interrumpir el proceso.

Smeg AFC01 Smeg Omicrono

La cesta es extraíble, y gracias al diseño con apertura abatible podemos sacarla fácilmente con las asas de silicona y lavarla sin problemas; cuenta con revestimiento cerámico sin PFAS, lo que facilita el lavado seguro y sin esfuerzo, y podemos meterla en el lavavajillas.

Aparte de lo técnico, lo más llamativo de la AFC01 son sus líneas estéticas, con un diseño pensado para que la freidora de aire permanezca expuesta en la encimera y que encaje bien con el diseño de nuestra cocina.

Con diseño contemporáneo y acabados mate, está disponible en cuatro colores diferentes: negro, blanco, verde esmeralda y azul tormenta, lo que nos puede ayudar a elegir la mejor opción para nuestra cocina.

La Smeg AFC01 ya está disponible en España con un precio de 229 euros.