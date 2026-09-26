Microsoft lanza los nuevos Surface Pro y Surface Laptop en España: chip más potente y más posibilidades con la IA

Los Surface se han convertido en los dispositivos perfectos para obtener la experiencia Windows 'pura' tal y como la plantea Microsoft, sin los añadidos de los fabricantes. Ahora, llegan a España dos productos que evolucionan esa experiencia.

Las novedades son tres: el nuevo Surface Pro de 12 pulgadas, el nuevo Surface Laptop de 13 pulgadas, y un nuevo ratón, el Surface Mouse de segunda generación que pretende cambiar la manera en la que usamos el ordenador.

La gran novedad en lo que respecta a los dos primeros dispositivos es la adopción del procesador Snapdragon X2 Plus, un chip diseñado para exprimir al máximo la batería gracias a su gran eficiencia energética y a usar funciones de inteligencia artificial en un formato ligero y muy portátil.

Solo esto ya representa una mejora notable respecto a la pasada generación de ambos modelos. Según Microsoft, el nuevo chip es un 17% más rápido en productividad con Office, al mismo tiempo que obtiene una eficiencia un 18% mayor en la batería.

Pero sobre todo, el nuevo chip representa un salto importante en gráficos, con un rendimiento un 60% más rápido que la primera generación del X Plus, además de ser un 95% más rápido en inferencias locales de IA con la nueva NPU.

El nuevo Surface Pro de 12 pulgadas mantiene el formato de las generaciones anteriores: es una tablet con pantalla táctil con un peso de apenas 686 gramos a la que le podemos añadir una funda con teclado para convertirlo, básicamente, en un ordenador portátil.

Surface Pro de 12 pulgadas Microsoft Omicrono

Su pantalla PixelSense alcanza una resolución de 2196 x 1464 píxeles con una frecuencia de 90 Hz, aunque sigue usando un panel LCD que permite un brillo máximo de solo 500 nits, que aunque es algo bajo en comparación con los modelos OLED, representa un salto del 25% respecto a la pasada generación.

Gracias a la eficiencia del nuevo chip, el Surface Pro de 12 pulgadas ahora alcanza una duración de hasta 16 horas en reproducción de vídeo o de 13 horas de navegación web, una mejora de una hora en ambos casos que puede resultar muy útil

Este modelo introduce una novedad para los Surface, la app Microsoft Ink Canvas que promete mejorar enormemente la experiencia con el lápiz táctil. Es un entorno impulsado por IA que permite hacer bocetos, diseñar y planificar con el bolígrafo Surface y pasar todo eso a texto e imágenes que podamos usar en nuestros proyectos.

Microsoft Ink Canvas Microsoft Omicrono

Microsoft Ink Canvas vendrá preinstalada en el nuevo modelo y estará disponible para descargar en el resto el mismo día en el que el dispositivo se pone a la venta, a partir del 13 de octubre.

El Microsoft Surface Pro de 12 pulgadas ya se puede reservar en España con un precio de partida de 1.259 euros para la versión con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento; la versión con 512 GB de almacenamiento costará 1.379 euros.

Por su parte, el Surface Laptop de 13 pulgadas es un portátil clásico con un formato tradicional y un peso de 1.225 gramos, aunque conserva la pantalla táctil en el formato 3:2 que ya se ha vuelto característico de los productos de Microsoft.

Surface Laptop 13 Microsoft Omicrono

La pantalla PixelSense alcanza una resolución de 1920 x 1280 con una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 500 nits. Pero lo realmente llamativo de este modelo es la batería, que dura hasta 22,5 horas en reproducción de vídeo y hasta 18 horas en uso activo de la web.

El Surface Laptop de 13 pulgadas tiene un precio de partida de 1.319 euros y ya se puede reservar, con un lanzamiento previsto para el 13 de octubre.

Surface Mouse 2ª gen. Microsoft Omicrono

Junto con estos dispositivos, Microsoft también ha presentado la segunda generación del Surface Mouse, con la gran novedad de un sistema de retroalimentación háptica que emite vibraciones táctiles al realizar acciones como encajar ventanas o interactuar con objetos en la pantalla.

Su diseño ambidiestro está fabricado con un 30.8% de materiales reciclados, y cuenta con un botón físico para llamar al asistente Copilot, conectividad Bluetooth 6.0 con soporte multidispositivo, y un precio de 89,99 euros.