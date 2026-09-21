Es oficial: Thermomix lanza un asistente de inteligencia artificial para que cocinar sea "más sencillo e intuitivo"

La cocina conectada da un paso decisivo hacia la personalización total gracias al último movimiento estratégico de Vorwerk, quien ha añadido inteligencia artificial (IA) a la Thermomix.

La compañía ha anunciado el lanzamiento de Cookidoo Assistant, un avanzado asistente impulsado por inteligencia artificial diseñado para transformar la manera en que los usuarios interactúan con su plataforma de recetas.

A través de la comprensión del lenguaje cotidiano, este nuevo compañero digital permite buscar platos, comparar alternativas nutricionales y planificar menús semanales de forma conversacional.

La herramienta responde a situaciones reales como improvisar una cena con ingredientes de la nevera o preparar un menú de invitados, optimizando el tiempo de búsqueda dentro de la mayor biblioteca de cocina guiada del mundo.

El despliegue de este asistente impulsado por IA comenzará de forma progresiva a partir del 23 de septiembre, tras haber superado una fase de pruebas con la red de agentes comerciales de la marca.

Thermomix presenta Cookidoo Assistant. Thermomix Omicrono

Esta novedad se integra directamente en Cookidoo, el núcleo digital de Thermomix que reúne más de 100.000 recetas con éxito garantizado.

La llegada del asistente no solo busca agilizar la toma de decisiones diarias, sino servir de puente directo hacia la emblemática 'Cocina Guiada' del robot, haciendo que la transición entre la inspiración culinaria y la preparación del plato resulte mucho "más sencillo e intuitivo para el usuario".

Junto a la inteligencia artificial, Vorwerk amplía las fronteras internacionales de su plataforma con la llegada de la función de Traducción de Recetas a la aplicación móvil de Cookidoo.

Esta herramienta elimina las barreras lingüísticas al permitir explorar y elaborar platos de cualquier parte del mundo en el idioma nativo del usuario, contando en su primera fase con soporte en español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués y polaco.

Además, la compañía refuerza su compromiso con la diversidad gastronómica al integrar de forma nativa el idioma árabe en el modelo Thermomix TM7 desde el 21 de septiembre, incorporando una interfaz adaptada de derecha a izquierda y sumando más de 100 recetas tradicionales de esta gastronomía.

Estos avances consolidan la apuesta del grupo alemán por la accesibilidad y la escucha activa de su comunidad internacional.

Tal como destaca en un comunicado Belén Moreno, Manager de Comunicación de Vorwerk España, la compañía construye cada evolución técnica a partir de las necesidades reales de los hogares, logrando que cocinar sea un proceso más sencillo.

Con la vista puesta en finales de año para el desembarco completo de la web y la aplicación en árabe, la firma demuestra que el futuro del pequeño electrodoméstico pasa por combinar el rendimiento del hardware con un software cada vez más inteligente, adaptativo y verdaderamente global.